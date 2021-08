Tahiti Pro : 4 Polynésiens qualifiés sans passer par les trials

Suite aux forfaits de trois surfeurs professionnels, Kauli Vaast, Mihimana Braye et Matahi Drollet ont bénéficié d’une wildcard. Ils intégreront le main event de l’Outerknown Pro. Chez les femmes, Vahine Fierro a également bénéficié du précieux sésame !

Excellente nouvelle pour le surf tahitien ! Kauli Vaast, Matahi Drollet et Mihimana Braye participeront au Tahiti Pro, 8e et dernière étape du World Tour, qui aura lieu à Teahupo’o du 24 août au 3 septembre prochain. Chez les femmes, Vahine Fierro a bénéficié de la fameuse wildcard. La brillante génération tahitienne sera donc au rendez-vous. La nouvelle a été annoncée dans la nuit sur les réseaux sociaux sur par Hira Teriinatoofa, entraineur notamment de l’équipe de France pour les JO de Paris 2024. « Kauli Vaast, Matahi Drollet et Mihimana Braye ont toutes les qualités pour briller durant la compétition », explique Hira Teriinatoofa, entraineur de l’équipe.

Pour rappel, la Tahiti Pro déterminera le classement des recalés du CT ainsi que les 5 finalistes qui se disputeront ensuite le titre mondial à Trestles en septembre.