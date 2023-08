Tahiti Pro : Kauli Vaast invité, un autre Polynésien à qualifier

Du fait de la blessure et du forfait d’Italo Ferreira, la WSL a attribué ce jeudi une wildcard à Kauli Vaast pour participer à la Shiseido Tahiti Pro. Le finaliste de l’an dernier rejoint donc Vahine Fierro, elle aussi invitée à Teahupo’o. Et un autre Polynésien devrait se qualifier via les Trials, qui débutent ce dimanche passe de Hava’e.

C’est un lot de consolation inespéré pour Kauli Vaast. Ce jeudi matin, le surfeur de la Presqu‘île a été éliminé en 32es de finale de l’US Open de surf, étape californienne des Challenger Series qui doit lui permettre de rejoindre l’élite du surf mondial. Mais le jeune prodige pourra tout de même se frotter aux stars du Championship Tour : la WSL a annoncé qu’elle lui accordait une wildcard pour participer à la Shiseido Tahiti Pro. Kauli Vaast comptait quoiqu’il arrive se faire voir sur la vague de Teahupo’o, mais en passant par les Trials, où la crème du surf local joue des coudes pour une seule place dans la compétition. C’est d’ailleurs par ces trials que le rider de 21 ans était passé l’année dernière pour se qualifier à l’étape polynésienne du CT et se hisser jusqu’en finale, en sortant entre autres Ethan Ewing puis Kelly Slater en demi-finale. Une performance qui a bien sûr joué dans le choix de la WSL, qui devait trouver un remplaçant pour Italo Feirrera, forfait après sa blessure au genou en Afrique du Sud. Le journal Sud-Ouest précise que Kauli était surtout le Tahitien le mieux placé dans les Challengers series : il y pointe à la 18e place, à une demi-douzaine d’échelons de la qualification pour le CT.

Kauli rejoint donc l’autre invitée de cette Shiseido Tahiti Pro, qui doit débuter le 11 août : Vahine Fierro, bien décidée, elle aussi, à se faire remarquer parmi les pros. Avant son élimination – là aussi en 32es de final – de l’US Open, compétition toujours en cours, la surfeuse de Huahine pointait à la quatrième place du classement féminin des Challengers. L’une et l’autre ont encore deux étapes pour briller : Ericeira, au Portugal, début octobre, et Saquarema au Brésil quelques semaines plus tard. Mais la wildcard de Kauli Vaast veut surtout dire qu’un troisième Polynésien sera aligné à la Tahiti Pro : le vainqueur des Trials, toujours prévus les 6 et 7 août à Teahupo’o.