Tahiti Pro : Miguel Pupo l’emporte sur Kauli Vaast en finale

C’est le brésilien Miguel Pupo qui remporte la Tahiti Pro chez les hommes face à Kauli Vaast. C’est le deuxième Tahitien qui accède à la finale de l’étape du WSL Championship Tour à Teahupo’o, après Manoa Drollet en 2008. À 22 ans, Kauli Vaast a tout de même battu Kelly Slater en demi-finale. Chez les femms, c’est l’Américaine Courtney Conlogue qui remporte le titre, Vahine Fierro ayant été éliminée en demi-finale.

La dixième étape du circuit pro de surf s’achève avec la victoire du Brésilien Miguel Pupo, n°6 mondial en 2022, face au jeune Kauli Vaast qui s’est frayé une place jusqu’en finale avec la wildcard obtenue lors des trials. Il devient ainsi le 2e Tahitien à accéder à la finale après Manoa Drollet en 2008. Il n’a pas laissé passer une occasion de montrer son talent lors de la compétition. Des scores hauts et des vagues bien choisies la plupart du temps, par le surfeur de Vairao qui connaît très bien la vague mythique. Mais il ne s’est pas attaqué à n’importe qui non plus. Kelly Slater, déjà champion à Teahupo’o à 5 reprises s’est malgré tout incliné face à Kauli en demi-finale. En revanche, en finale Miguel Pupo remporte la première victoire de sa carrière.

Chez les femmes, Vahine Fierro a fait un parcours remarquable en battant la n°1 mondiale Carissa Moore, accédant à la demi-finale. Mais elle sera éliminée et c’est l’américaine Courtney Conlogue qui remporte la compétition chez les dames. La grande finale du WSL Championship Tour aura lieu à Trestles en Californie, du 8 au 16 septembre 2022. S’y affronteront les cinq meilleurs surfeurs du tour mondial chez les hommes comme chez les femmes.