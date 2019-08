Tahiti remporte les mondiaux de va’a longue distance en Australie

Sans surprise la délégation tahitienne est sortie vainqueur des deuxièmes championnats du monde de va’a longue distance à Brisbane en Australie. Tahiti arrive en haut du classement avec 12 médailles d’or.

Les deuxièmes championnats du monde de va’a longue distance se sont clôturés vendredi à Brisbane en Australie après une semaine de compétition. Et sans surprise Tahiti, qui a squatté le haut du classement durant tous les mondiaux, sort victorieuse de cette édition comme lors de la précédente en 2017. Pour la dernière journée d’épreuves, la délégation tahitienne a raflé 6 médailles supplémentaires. Trois en or avec les Open Men, Heitara Ceran-Jérusalémy Tehahe en Master Men 50 V1 et Marguerite Temaiana en Master Women 40 V1. Une médaille d’argent avec Christian Ti-Paon en Para Men VL3, et deux de bronze en Open Women et Master Men 70 avec Jean Yves.

Ainsi Tahiti fini les mondiaux avec 19 médailles : 12 en or, 4 en argent et 3 en bronze. L’Australie, pays hôte, arrive en deuxième position avec 8 médailles d’or, 5 en argent et 2 en bronze. Et Hawaii monte sur la troisième marche du podium avec 4 médailles d’or, 1 en argent et 4 en bronze.