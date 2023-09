Tahiti Swimming Dream : deux traversées et une fête

La Fédération tahitienne de natation organise du 15 au 27 septembre la deuxième édition de la Tahiti Swimming Dream. Un événement sportif, touristique et culturel qui se décline sous la forme d’une traversée à la nage entre Raiatea et Tahaa le 17, une autre le 23 entre Tahiti et Moorea et un rendez-vous festif ouvert au grand public le 20 au Parc Vairai à Punaauia.

Du soleil, des plages et des lagons à couper le souffle… C’est ce qui fait de la Polynésie le terrain de jeu idéal pour les amateurs de natation en eau libre. La fédération tahitienne en est persuadée, la discipline a de beaux jours devant elle et ne demande qu’à se développer. Si des épreuves en « open water » sont régulièrement organisées à Tahiti et dans les îles, la fédération veut faire de l’opération « Tahiti Swimming Dream », créé en 2021, la grande messe de l’activité. Un événement sportif, culturel et aussi touristique, ouvert aux nageurs amateurs, mais aussi aux plus aguerris.

Deux épreuves

Au programme deux jours de compétition avec l’épreuve « The Channel Race » entre Tahaa et Raiatea mais surtout la traversée entre Tahiti et Moorea, à faire seul ou en relais. Objectif, pouvoir proposer un évènement international tout en tenant compte des problématiques liées au manque de bassins « dignes de ce nom ». « On a des lagons magnifiques et le but, c’est de faire venir des nageurs internationaux pour faire la traversée Tahiti-Moorea, précise Sylvain Roux, le directe de la fédération. À travers ce défi sportif, on intègre aussi les valeurs culturelles. C’est un super mix pour la Polynésie, pour la natation et pour nos pratiquants. »

De nouvelles opportunités d’échanges

Un événement qui s’inscrit donc dans l’optique du développement du tourisme sportif – à l’image de l’épreuve cycliste de « La Ronde tahitienne »- mais qui veut aussi respecter les règles du marathon international pour plus de reconnaissance. Pour la fédération, il s’agit aussi de s’ouvrir vers de nouvelles opportunités d’échanges avec l’étranger au profit des pratiquants. « Dès que l’on veut rencontrer des gens, des champions, il faut partir … on se demande comment les faire venir ici et je pense que ça, c’est une bonne occasion », ajoute encore le représentant de la fédération.

Un événement grand public le 20 septembre

Pour cette édition, entre 70 et 80 nageurs vont s’aligner sur la traversée entre Tahaa et Raiatea. Sur l’épreuve entre Tahiti et Moorea, ils seront une cinquantaine à relever le défi avec quatre nageurs en individuel et le reste en relais. Parmi eux, on retrouve un seul étranger, un Américain, qui s’alignera donc sur les deux traversées. À noter aussi que le 20 septembre la fédération organise un événement grand public, avec des activités culturelles et sportives gratuites au parc Vairai.