Tahiti Tattoo Fest, le nouveau « Hawaiki nui des tatoueurs »

La convention de tatouage de l’association ‘aina Tatau, prends la suite du Polynesia Tatau, s’installe du 28 novembre au 1er décembre au Tahiti By Pearl Resort de Arue. L’occasion pour une cinquantaine d’artistes, dont une dizaine d’étrangers, de retrouver 5 ans après le dernier rassemblement du genre une plateforme d’expression et de partage. Plusieurs concours sont prévus sur ces quatre journées dont la compétition phare reste le Best of Show, qui permettra au grand gagnant de participer à la Calgary Tatoo Fest, la plus grande convention d’Amérique du Nord.

La première édition de la convention Tahiti Tattoo Fest se prépare . Après cinq ans d’absence, l’association ‘aina Tatau et le shop Tahiti Ink ont repris les rênes de ce projet, qui réunira plus d’une cinquantaine de tatoueurs aguerris, du 28 novembre au 1er décembre. Objectif : impulser une nouvelle dynamique à cet art traditionnel qui, selon les organisateurs, n’est « pas assez mis en avant ». Au programme, comme c’est le cas dans toutes les conventions du monde : des concours, des expositions, des animations, et des moments d’échanges entre les artistes de Tahiti, des îles, mais aussi ceux venus de l’étranger ou les Polynésiens exerçant dans d’autres pays. Un genre de « Hawaiki nui des tatoueurs », selon les organisateurs, mais aussi l’occasion pour les tatoueurs locaux, attachés à l’histoire de cet art, de « remettre les choses à leur place » en rappelant les bases de cet art qui a refait surface au fenua il y a 40 ans. « Aujourd’hui je trouve qu’il y a un amalgame entre les motifs tahitiens et marquisiens, regrette Raimana Bambridge, tatoueur. L’une des fonctions du tattoo c’est de marquer l’identité, et du coup si on voit la composition graphique des tatouages aujourd’hui on peut dire qu’on est un peu à côté de la plaque ».

Depuis le Covid, aucune convention de cet dimension n’a été organisée, si ce n’est les mini-festivals que l’on connaît dans les communes. Pour cette première édition du Tahiti Tattoo Fest, les organisateurs ont donc tenu à marquer le coup en organisant, pour la toute première fois, une soirée d’avant-première. « On cherchait à quel moment on pouvait optimiser les pièces hors convention, explique Yamila Apiu, assistante cheffe de projet. Durant la convention il y a des concours tous les jours, des remises des prix mais je pense que le concours hors convention est tout aussi important. Du coup on a voulu allier logistique et pertinence du concours. Pour présenter les pièces il faut trouver une manière un peu plus attractive de les mettre en valeur, donc on a créé un défilé ».

Cette soirée d’ouverture aura lieu le 28 novembre au Tahiti by Pearl Resort. Une belle manière d’entamer la série de concours qui suivra sur quatre jours. À noter enfin que le clou de la rencontre restera tout de même le Best of Show, qui récompensera le grand gagnant du festival. Ce dernier remportera sa place pour participer à une convention au Canada, la Calgary Tattoo Fest, la plus grande d’Amérique du Nord.