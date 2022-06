Taiamani Teiho, candidate n° 8 : « Une bonne Miss Tahiti est une personne terre à terre, accessible, bienveillante et tolérante »

La lauréate de Miss Punaauia, Taiamani Teiho, s’est lancée dans l’aventure Miss Tahiti 2022 pour se dépasser. Une double pression pour la jeune femme de 20 ans qui souhaite être « une Miss accessible, bienveillante et tolérante. »

Originaire de Punaauia, Taiamani Teiho est une habituée des élections de Miss. Cette année, la candidate n° 8 de Miss Tahiti 2022 est lauréate de Miss Punaauia. Si elle avait voulu tenter ce premier concours de beauté pour rendre hommage à sa grand-mère et faire plaisir à sa mère, cette fois-ci, Taiamani Teiho s’est présentée à Miss Tahiti pour « s’accomplir et se dépasser » même si elle a longuement hésité. « Ce n’était pas un rêve de petite fille mais plutôt de jeune fille alors j’ai décidé de m’inscrire. J’aime me donner à 100% dans ce que j’entreprends« , raconte la jeune femme de 20 ans.

« Miss Punaaiua est un excellent exercice pour prétendre à Miss Tahiti. La pression, on la ressent mais c’est le but du jeu. On va quand même représenter la Polynésie et là cette année, j’ai l’honneur de représenter aussi la commune donc double pression, de devoir satisfaire la commune et moi-même qui suis très exigeante« , explique Taiamani Teiho. Pour elle, une bonne Miss Tahiti est une personne « terre à terre, accessible, bienveillante et tolérante. » Si elle décroche le titre, son combat portera sur le fléau de la drogue au fenua.

Pour voter pour Taiamani Teiho, envoyez « MISS TAHITI 8 » au 7588. L’élection aura lieu le 24 juin à la mairie de Papeete à partir de 18 heures. Les places sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les 4 magasins Carrefour de Tahiti et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.