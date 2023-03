Le groupe Degage, qui envisage depuis l’an dernier de mettre en place une navette maritime entre la Taiarapu et Papeete, lance un sondage sur Internet pour mieux cerner les attentes des résidents de la presqu’île. Les participants au sondage peuvent remporter un pack famille Aremiti pour partir en weekend à Moorea.

En avril 2022, le groupe Degage annonçait que l’arrivée du nouvel Apetahi Express, prévu courant juin de cette année, lui permettait d’envisager la mise en place d’une navette maritime entre Taiarapu et Papeete avec l’Aremiti 5. Depuis, des discussions avec le Pays se sont tenues sur l’aide que pourrait apporter le Pays à une telle desserte au titre du désenclavement. Elle sera d’autant plus nécessaire que les prix du carburant ont augmenté depuis que le projet a germé.

Et si le groupe Degage envisage toujours de démarrer cette nouvelle aventure dès le mois de juillet prochain, il a besoin de mieux connaître les habitudes et les besoins des résidents de la presqu’île. Un sondage en ligne doit aider l’armateur à proposer les horaires et les formules qui correspondent le mieux à leurs attentes.

Le sondage en ligne est disponible ici.

Il est également possible d’y accéder via la page Facebook de Apetahi Express.

Et pour vous encourager, le groupe Degage met en jeu un Pack Famille Aremiti (2 Adultes + 2 Enfants + 1 Voiture) pour partir en week-end à Moorea !