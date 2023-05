Taivini Teai : « Un réel honneur »

Maître de conférences en chimie à l’Université de la Polynésie française, Taivini Teai vient d’être nommé ministre du Secteur primaire, en charge de la Recherche.

Maître de conférences en chimie, directeur de recherches, responsable pédagogique de la licence Physique-Chimie 1ère année 2e semestre et chargé de mission du cycle de conférences « Savoirs Pour Tous », peut-on lire sur son CV professionnel posté sur le site de l’Université de la Polynésie française pour ses fonctions au sein de l’établissement. Après avoir obtenu son doctorat en 1996, il devient maître de conférences à l’UPF puis est habilité à diriger des recherches en 2007, un diplôme qui sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche et son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche. C’est un spécialiste de la chimie analytique et moléculaire, des substances naturelles, des plantes endémiques et des activités biologiques. Il a également participé à plusieurs travaux de recherches sur le secteur primaire, notamment la vanille où une technique a été imaginée pour réduire le délai de récolte ou encore ou encore sur les plantes polynésiennes en général avec la rédaction d’un livre sur les hydrolats écrit avec un pharmacien. Il avait aussi mis au point un test de détection des toxines pour la ciguatera.

Lors de la présentation du gouvernement, il a assuré « avoir toujours souhaité travailler avec le secteur primaire, l’industrie agro-alimentaire et cosmétique pour trouver des moyens sur place d’apporter de la valeur ajoutée et les développer au profit de la population ». Ses priorités porteront sur l’alimentation. Pour lui, « c’est un réel honneur » de faire partie de ce gouvernement.