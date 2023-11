Takaroa débarrassée d’une épave vieille de 25 ans

Une équipe de l’entreprise Raimanu Services, mandatée par le Pays, a embarqué ce mardi sur le Taporo IX à destination de Takaroa. Leur mission : démanteler l’épave du Tamarii Tuamotu, échoué sur l’atoll depuis 1998, et ramener à Tahiti pour traitement près de 500 tonnes de ferraille.

Le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, assistait ce mardi après-midi au chargement du Taporo IX, qui va convoyer vers Takaroa le matériel nécessaire au démantèlement d’une épave vieille de 25 ans.

Le Tamarii Tuamotu, goélette de transport construite en 1967, avait fait naufrage en 1998. Son armateur, la société Vonken, a aujourd’hui disparu, et c’est au Pays de prendre en charge le démantèlement. Un marché de 52 millions de Fcfp, remporté par la société Raimanu Services qui avait démantelé en 2021 un thonier taiwanais échoué à Marutea. Jordy Chan rappelle que cette opération s’inscrit dans un programme de retrait des épaves qui a déjà traité une dizaine d’épaves, et en traitera une dizaine d’autres en début d’année prochaine.

L’entreprise envoie une équipe de cinq hommes installer la base vie et la base travail. Deux hommes de plus seront recrutés sur place. A bord du Taporo IX, une pelle excavatrice d’une capacité de 14 tonnes et un camion benne, qui pourront être complétés par des engins de la commune. Selon le gérant de l’entreprise, Bryan Teng, l’épave de 66 mètres et 488 tonnes, déjà dépolluée depuis longtemps, ne devrait pas poser de problème particulier, même si les experts ont relevé des traces de plomb dans les restes de peinture. La contrainte la plus importante est la distance de 25km entre l’épave et le village. La durée du chantier est estimée à 3 mois et demi.

Takaroa compte une deuxième épave, celle du County of Roxburgh, un quatre-mâts de 2 200 tonnes et 90 mètres de long, drossé sur l’île par une vague de 22 mètres lors du cyclone de février 1906. Sa coque en fer est devenue un patrimoine, et les habitants de Takaroa ne souhaitent pas qu’elle soit enlevée. Sa cloche est conservée dans l’église de Jésus Christ des Saints des derniers jours de l’île.