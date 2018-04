TakeMeToTahiti, les vidéos qui font rêver les touristes

Tahiti Tourisme a publié il y a deux semaines, les vidéos de sa nouvelle campagne promotionnelle internationale. Placés sous le #TakeMeToTahiti, une famille et deux couples ont découvert le Mana de Tahiti et ses îles aux travers de différentes îles et activités.

Tahiti Tourisme poursuit sa stratégie promotionnelle internationale consacrée au Mana. Après la série de vidéos « Deux histoires/Un Mana », l’organisme de promotion de la Polynésie a lancé un grand casting sous le hashtag #TakeMeToTahiti. Les candidats devaient poster une vidéo d’eux expliquant pourquoi Tahiti Tourisme devaient les choisir à travers trois activités qu’ils souhaitaient faire en Polynésie. Et sur les plus de 500 vidéo reçues, deux couples, Helder et Fana du Brésil, Erin et Evan des Etats-Unis, et une famille, les Gobbett d’Angleterre, ont été sélectionnés pour voyager à travers Tahiti, Moorea, Raiatea, Taha’a et les Marquises. Si d’habitude, les campagnes de Tahiti Tourisme font la part belle aux couples, cette fois-ci, une famille a été choisie pour montrer que la destination est aussi familiale. Pour pimenter l’aventure, chaque couple et la famille ont découvert le contenu de leur journée grâce à un spinner, une roue en bois, comme l’explique la responsable de la communication à Tahiti Tourisme, Alice Izal.

Toutes ces expériences et aventures ont donné lieu à trois vidéos rétrospectives. Des vidéos publiées sur les différentes plateformes de l’ensemble des marchés de Tahiti Tourisme. Un site a également été mis en place pour permettre aux internautes d’activité le spinner et de découvrir les activités proposés. Des offres de voyages sont également disponibles. L’objectif est bien évidement d’inspirer les voyageurs sur tous ce que la Polynésie propose.