Tamagotchi : le retour du trauma 25 ans après ! – Edito 22/06/2021

Il y a 25 ans le monde entier devenait absolument fan d’un petit objet électronique tout droit importé du Japon, le Tamagotchi. Cela avait la taille d’un porte clé, l’écran était ultra miniature, en noir et blanc, aussi perfectionné que celui d’une pauvre calculette premier prix. Et dessus vous deviez faire éclore un œuf et élever la petite bête qui en sortirait, en veillant à appuyer sur des boutons aux moments où vous receviez des alertes. Un coup il avait faim, un coup il fallait s’occuper de son hygiène, un autre il avait froid, il fallait le coucher, le lever, bref il avait toujours un truc de travers qui nécessitait votre attention. Faut quand même vous resituer qu’à l’époque on n’avait pas l’ensemble des loisirs numériques qui sont aujourd’hui disponibles, et que dans les grands centres urbains il y a des gens qui ne peuvent pas avoir un animal de compagnie même s’ils en crèvent d’envie. Le Tamagotchi était donc une sorte de substitut.

Sauf qu’on est d’accord que quand vous rentrez après une journée éreintante de boulot, que vous tombez directement dans les bras de Morphée sans avoir nourri votre animal de compagnie, ce n’est pas cool pour lui certes, mais il va pouvoir tenir jusqu’au lendemain matin. Mais pas le Tamagotchi. Lui il vous aura laissé vous attacher à lui, il aura su déclencher des trucs bizarres dans votre cerveau qui font que vous appuyez frénétiquement sur des touches à pas d’heure, et d’un coup à votre réveil il aura claqué. Et c’était terminé, l’écran tant qu’il serait alimenté par une pile afficherait un symbole de mort vous culpabilisant de votre inconséquence à être infoutu de vous occuper d’un animal « virtuel ». Il y a eu des dépressions, graves parfois, je vous promets que c’est vrai, surtout au Japon. Aussi dans leur grande mansuétude les fabricants ont ajouté l’option de pouvoir le ressusciter une fois. Après coup je me demande si ce n’était pas pire en fait car évidemment comme le truc inlassablement tenait à passer l’arme à gauche : deux traumatismes pour le prix d’un.

Alors les jeunes, parce que vous le valez bien, j’ai une bonne nouvelle pour vos parents qui vont pouvoir partager avec vous le très lourd qu’ils ont vécu en leur temps. Une nouvelle version du Tamagotchi va sortir au format montre connectée. Je sais, va falloir oser la porter, mais on nous promet une version « smart » – ça veut dire intelligente – du bidule. Je suis impatient de voir s’il sera enfin capable de se retenir de faire pipi et qu’il ne décédera pas des suites d’un éclatement de vessie pendant que vous avez … d’autres chats à fouetter.