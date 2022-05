Taputapuatea : une mission archéologique pour préparer l’arrivée de Hokulea et Hikianalia

Vincent Marolleau, archéologue à la direction de la culture et du patrimoine revient d’une mission de restauration d’urgence sur le site de Taputapuatea à Raiatea. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2017, le marae de la dynastie Tamatoa doit accueillir les pirogues Hokulea et Hikianalia, actuellement à Rangiroa et qui font d’abord route vers Tahiti.

Elles ont le ahu (autel) dans l’eau depuis un bon moment… les plateformes du site du marae Taputapuatea à Raiatea sont pour quelques unes assaillies par les vagues tout au long de l’année et ont tendance à s’effondrer. C’est le cas des marae ‘Öputeina, Hauviri et Hititai – de haut en bas sur la photo. Si le phénomène est naturel – sous l’effet de la gravité et de l’érosion – la coutume voulait qu’on les entretienne régulièrement en désherbant et en consolidant l’intérieur des structures. C’est à présent la mission de la Direction de la culture et du Patrimoine (DCP) depuis que le site a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2017. « On a organisé une mission en urgence pour restaurer certaines parties des marae qui s’étaient effondrées, surtout côté lagon avec une plateforme de soutènement qui est directement dans l’eau » indique Vincent Marolleau, archéologue à la DCP. « Avec la houle les blocs finissent par tomber et le but c’était de les remonter », ce qu’il a fait en trois jours, du 26 au 29 avril derniers. Elles sont maintenant parées pour l’arrivée imminente des pirogues hawaïennes Hokulea et Hikianalia dont la position en temps réel est à retrouver sur le site www.hokulea.com.

Une « restauration de restauration »

L’opération est généralement renouvelée deux fois dans l’année, avant et après la saison des pluies. Celle qui vient de passer ayant été particulièrement mouvementée, avec plusieurs alertes oranges, trois éboulements avaient été repérés. La couleur rose de certains cailloux montre qu’ils étaient immergés depuis plusieurs mois, selon l’archéologue. On retrouve dans les structures du basalte, du corail et de la trachyte. L’archéologue s’efforce d’utiliser les cailloux et matériaux les plus proches sans dénaturer la structure, et replace les pierres en s’inspirant de la disposition alentour. Une nouvelle mission devra être organisée pour mener une restauration plus avancée du site. Il s’agit aujourd’hui d’une « restauration de restauration » puisque le site a déjà fait l’objet de nombreuses fouilles archéologiques et restaurations depuis les années

Taputapuatea, fief de la dynastie Tamatoa à l’origine du système des hui arii

Si les pirogues hawaïennes doivent y faire étape, c’est bien sûr parce que le marae Taputapuatea était dédié à la dynastie Tamatoa, famille royale à l’origine du système des hui ari’i qui s’est étendu à toute la Polynésie. « C’est le point de départ du développement du système des hui ari’i au XVe siècle, explique Vincent Marolleau. C’est lorsque les chefs vont commencer à se superposer à d’autres classes sociales, déjà présentes avant et qui s’organisaient plutôt comme des petites chefferies dirigées par des chefs-guerriers. La composante religieuse était alors un peu diluée à tous les niveaux, alors que dans le système hui ari’i, le ari’i va vraiment agréger les fonctions séculières et sacrées. » L’autre caractéristique de cette dynastie, c’est qu’ils vont développer le culte du dieu Oro vers 1650 et instaurer le fait d’être descendants direct des dieux.