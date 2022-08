Tatau i Arue : « partage et dépassement de soi »

Nahei qui a ouvert son salon de tatouage à Arue il y a deux ans, organise le festival de tatouage Tatau i Arue, du lundi 8 au dimanche 14 août. Une trentaine d’artistes tatoueurs de Tahiti et des îles participent et se mesureront durant les compétitions prévues durant le week-end, dans la salle omnisport du complexe sportif d’Arue. La manifestation est ouverte au public en semaine, tandis que l’entrée deviendra payante pour assister aux compétitions.

L’événement n’a pas fait grand bruit, c’est la première édition du festival Tatau i Arue qui se prépare depuis deux petits mois et qui démarrera ce lundi dans la salle omnisport du complexe sportif d’Arue. C’est une initiative de Nahei qui a ouvert son salon de tatouage Hoku Tattoo il y a deux ans. Militaire de carrière prochainement à la retraite, il prépare par ce biais sa reconversion. Et avec ses moyens personnels il veut donner de l’envergure à son festival. Grâce au soutien de la mairie et de ses connaissance au sein de l’association Polynesia tatau organisatrice de conventions, il veut proposer un rassemblement « qui va faire du bien après deux ans de Covid et peu de manifestations ».

En tout il y aura une trentaine d’artistes présents, propriétaires de salons sur Tahiti ou dans les îles pour quelques-uns explique Nahei. Il estime qu’aujourd’hui « il n’y a plus de débutant, le niveau est toujours intéressant » et ces conventions sont justement l’occasion de se mesurer aux autres. Au delà de la vitrine commerciale pour ceux « qui restent dans l’ombre », c’est une occasion de « montrer où ils se situent, leur valeur dans le domaine du tatouage ». Échange de techniques de travail et d’astuces, c’est surtout pour Nahei « un grand moment de partage entre tous les artistes ».

Compétition : « Patutiki », « Polynesian modern » et « international » mais aussi une catégorie à part, le « best of show »

L’événement s’étale sur sept jours avec en début de semaine un accès gratuit au site où on trouvera aussi des stands de « micro blading ». Et puis à partir du vendredi, il faudra débourser 500 francs pour assister au spectacle : trois jours de compétition vont s’enchaîner. Le vendredi un concours « Patutiki », le samedi « Polynesian modern » et le dimanche une catégorie plus contemporaine, « International ». Et en parallèle, la catégorie reine du « best of show » s’étalera sur les trois jours. Elle récompensera la plus belle pièce du festival. Les participants pourront remporter grâce aux sponsors machine à tatouer, boîtes d’aiguilles, ou encore t-shirts. Mais c’est aussi une occasion de voir « jusqu’où on peut aller » pour les artistes qui aspirent toujours à se dépasser.