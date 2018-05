Tātou, un e-service pour les assurés de la CPS

La Caisse de prévoyance sociale (CPS) a mis en ligne jeudi après-midi son quatrième e-service destiné aux assurés. Le site propose d’imprimer sa carte, de consulter ses relevés de paiement et de prestation de santé, et d’obtenir des attestations de régularité. Cette première version sera rapidement améliorée par d’autres services.

Bientôt finies les interminables heures d’attentes à la CPS ? C’est en tout cas l’objectif recherché par la Caisse avec la mise en ligne d’un nouvel e-service : Tātou. Il s’agit du 4ème e-service de la CPS. Après les entreprises, les administrations et les professionnels de santé, celui-ci est dédié aux assurés. Le site est accessible via le tatou.cps.pf . Pour l’utiliser, il faut d’abord aller chercher un code de validation au guichet de la CPS muni d’une pièce d’identité et d’une adresse mail valide. « Une identification indispensable puisqu’on fourni des données confidentielles sur les assurés », explique le directeur de la CPS, Yvonnick Raffin.

Une fois le code d’identification récupéré, l’inscription se fait en ligne. L’assuré peut alors accéder à quatre fonctionnalités choisies en fonction des demandes les plus fréquemment faites aux guichets, comme l’explique la chargée de communication de la CPS, Punareva Bonnet.

Les relevés de prestations de santé sont aussi consultables sur le site Tātou avec un retour sur un an. Les ressortissants du RNS trouveront également l’attestation de régularité. Côté sécurité des données, le service informatique a mis en place un QR code sur les cartes d’assurés pour éviter les faux documents. Il s’agit pour l’instant d’une première version de Tātou qui sera améliorée « d’ici la fin de l’année » par d’autres fonctionnalités.

Il est notamment question du paiement en ligne des cotisations, de la déclaration de main-d’œuvre, des arrêts maladies ou encore des accidents de travail. « Toute la vie de l’assuré », explique Yvonnick Raffin. Sur les 243 297 assurés, entre 500 et 1 000 personnes se pressent chaque jours aux guichets de la caisse pour déposer ou obtenir l’un de ces documents. La dématérialisation est donc un moyen de gagner en productivité.

A terme, les envois massifs de cartes vertes seront arrêtés. La CPS entend ainsi faire une économie de 10 millions de Fcfp pour 200 000 cartes envoyées par an.

Bientôt une « appli » CPS

Le site Tātou est accessible via les smartphones, mais la CPS travaille déjà sur la création d’une application mobile prévue pour octobre prochain.