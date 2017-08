La cour d’appel de Papeete a annulé jeudi matin l’élection du président du comité olympique de Polynésie française (COPF), Tauhiti Nena, suite à un recours déposé par six fédérations sportives sur la forme du vote effectué début 2016. Un administrateur provisoire a été nommé et devra organiser de nouvelles élections sous quatre mois.

La cour d’appel vient de rebattre les cartes au Comité olympique de Polynésie française (COPF). Jeudi matin, la cour a annulé l’élection du président du comité, Tauhiti Nena, le 12 janvier 2016. A l’origine de cette décision, un recours de six fédérations sportives emmenées par l’opposant de Tauhiti Nena, Abel Temarii. Recours rejeté en première instance au mois de novembre 2016, mais accepté par la cour d’appel près de 20 mois après l’élection, a priori en raison d’un vice de forme entachant le vote.

Dans sa décision, la cour d’appel prévoit que l’arrêt est « exécutoire ». Ce qui signifie que Tauhiti Nena n’est plus président du comité olympique. La cour a donc ordonné la désignation d’un mandataire judiciaire, en la personne de Patrick Ancel, avec pour mission de convoquer une assemblée générale, qui devra procéder à une nouvelle élection de son conseil d’administration puis de son président, dans un délai de quatre mois.

« Ca va clarifier la situation »

La décision tombe en plein bras de fer entre le service Jeunesse et Sports et Tauhiti Nena. Le Pays ayant coupé les subventions au comité olympique en début de semaine. Et pour l’avocate de Tauhiti Nena, Me Marie Eftimie, la décision n’est « pas malsaine, au contraire ». Elle va permettre de « tout remettre à plat » pour « clarifier la situation ».