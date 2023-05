Ta’upiti ana’e : 33 écoles de chant et danses traditionnelles sous le feu des projecteurs

Le 29e Heiva des écoles, rebaptisé Taupiti ana’e, se déroulera du 1er au 11 juin. Un événement annuel qui veut promouvoir le travail de ces établissements culturels qui ont désormais un annuaire en ligne dédié. La billetterie est ouverte depuis 11 heures ce mardi, sur place au guichet unique de la Maison de la culture, ou en ligne.

La maison de la culture organise la 29e édition du Heiva des écoles. Ce grand rendez-vous des établissements de ‘ori tahiti mais aussi de ceux de chants traditionnels, de ukulele et de percussions a été rebaptisé Ta’upiti ana’e l’an dernier. Une manière de différencier les grands concours du « Heiva i Tahiti » de cet événement qui intervient plus comme « un grand gala de fin d’année ». Une manière de promouvoir les écoles mais surtout de mettre en lumière le travail des élèves et des professeurs au travers « d’une rencontre entre la population, notamment entre les élèves et leur entourage » , explique Yann Teagai, directeur de Te fare tauhiti nui. Cette année, 33 écoles prennent part aux festivités : des habitués bien entendu comme Hei Tahiti, Tamarii Poerava ou encore Tamariki Poerani… mais il est aussi question de grande première pour certaines écoles. C’est le cas de l’école de ukulele de Rahiti Maopi Lo-wing qui veut montrer qu’il y a au fenua « des jeunes ou des adultes qui jouent du ukulele, de la guitare et qui chantent de vielles chansons ». Une « richesse » qu’il veut garder afin de la transmettre aux nouvelles générations.

Dans cette dynamique de transmission de la culture, les organisateurs ont aussi travaillé sur un projet annexe : un annuaire et une cartographie des écoles qui est en ligne sur le site www.heiva.org. Une plateforme dynamique qui regroupe les informations relatives à toutes les écoles de Tahiti et Moorea pour le moment. « Ça permet aux uns et aux autres de savoir où est-ce qu’ils peuvent s’inscrire », explique le directeur de TFTN.

À ce jour une trentaine d’écoles sont inscrites dans cet annuaire. Un répertoire qui est amené à évoluer en fonction des écoles qui souhaiteront se rajouter en passant par le mail events@maisondelaculture.pf. Les artistes des écoles vous attendent donc nombreux à To’ata ou au Grand théâtre entre le 1er et le 11 juin. Retrouvez le programme complet ici. À noter que la billetterie est d’ores et déjà ouverte.