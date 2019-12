Taure’a Move à Moorea pour sa troisième édition

Le Taure’a Move est de retour du 19 au 21 décembre sur l’île sœur. Cette troisième édition organisée par l’Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ) propose au-delà de l’amusement et des épreuves sportives un véritable schéma éducatif avec de nombreux projets éco-citoyens responsables. Le concours du Upa Nui conclura les festivités après trois jours qui s’annoncent intenses et animés.

Après la presqu’île l’année dernière, le Taure’a Move pose ses valises à Moorea cette année. C’est le seul festival consacré aux jeunes de 15 à 25 ans en Polynésie française. Cette tranche d’âge est essentielle et représente la transition vers l’âge adulte, où les responsabilités se font plus nombreuses. Les jeunes vont se rencontrer, se confronter, apprendre à vivre en communauté à travers les nombreuses activités proposées tout au long des trois jours à travers cinq villages. Il y aura des épreuves sportives comme l’Aqua Fun et le Taure’a Warrior, mais aussi de nombreux messages de prévention à travers le village de prévention et d’insertion. Des projets citoyens sont prévus, comme la plantation de 200 arbres ou la rénovation complète de la bibliothèque de Moorea par la jeunesse. Les 15-25 ans sont, d’après Noelline Parker, la présidente de l’UPF, une tranche d’âge qu’il faut absolument impliquer dans la vie du fenua.

L’organisation prend en charge l’ntégralité des logements et du transport pour les résident et les non-résidents de Moorea. Manuela Nollemberger, première adjointe au maire de Moorea est ravie d’accueillir la troisième édition du Taure’a Move pour « responsabiliser la jeunesse ».

1 500 jeunes seront à Moorea en plus des 1 200 attendus pendant la durée du Taure’a Move. 700 d’entre eux seront originaires de Moorea.