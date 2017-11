Taure’a Move, quatre jours de fun pour les jeunes

L’Union Polynésienne pour la jeunesse (UPJ) organise pour la première fois un évènement de grande ampleur sur quatre jours avec trois soirées : le Taure’a Move. Au programme un DJ contest, un parcours du combattant version Ninja Warrior ou encore un concours de la plus belle moto DT. Le tout autour de plusieurs activités, souvent trop coûteuses pour un jeune public, tels que du paint-ball ou du karting…

Du 8 au 11 novembre prochain, l’UPJ organise l’un de ses plus gros évènements, le Taure’a Move. Il s’agit en fait de deux évènements en un : la Journée internationale de la jeunesse et le Upa Nui. Cette fois-ci, l’UPJ a vu les choses en grand en s’installant sur le site de l’ancien Bel-air à Outumaoro pour proposer gratuitement du bubble foot, du karting, du paint-ball, un espace de BMX, une zone de ride ou encore un atelier cosplay. Un évènement pluridisciplinaire et sur plusieurs jours qui répond à la demande exprimée par les jeunes, lors des Assises de la jeunesse l’année dernière, comme l’explique la présidente de l’UPJ, Noëlline Parker.

Mais l’UPJ a décidé de ne pas se contenter d’activités ou de concours déjà connus du public. L’organisme innove avec le premier concours de DJ de Tahiti, dont le casting a été organisé en amont de l’évènement, en octobre. Les DJ sélectionnés se produiront toute la journée les 8 et 9 novembre, et trois d’entre eux seront choisis pour participer à la DJ Night Party le jeudi soir. L’UPJ espère, au travers de ce concours, donner la chance aux jeunes DJ comme cela a pu être le cas avec les danseurs du Upa Nui. L’exemple des All in One, champion de France de Hip Hop, est plus que parlant. Place maintenant aux virtuoses des platines.

Autre nouveauté, le Taure’a Warrior, sorte de Ninja Warrior version tuaro maohi. Plusieurs équipes s’affronteront sur le parcours. La plus unie et la plus rapide des équipes sera désignée vainqueur. Noëlline Parker détaille les épreuves du Taure’a Warrior.

L’UPJ c’est aussi de la prévention. Différents stands santé seront installés, ainsi que des stands d’informations professionnelles. A travers son concours de « Miss DT », où la plus belle moto sera élue, l’UPJ cherche également à sensibiliser les jeunes à la sécurité routière. Trois règles simples pour participer au concours : un casque homologué, une moto non-modifiée ou le cas échéant une déclaration de modification, et enfin une assurance. Durant ces quatre jours d’activités en pleine vacances, l’UPJ compte divertir et informer 6 000 à 10 000 jeunes.

Programme : Activités ouvertes de 9 heures à 17 heures.

Mercredi de 19 heures à 22 heures : Soirée Made in fenua avec les groupes Vevo, Manavibs, Tahitoz et les trois lauréats des Nescafé Star.

Jeudi de 19 heures à 22 heures : DJ Night Party et le concert de Irie Locals.

Vendredi de 19 heures à 22 heures : Soirée Upa Nui avec les lauréats des précédentes éditions suivis de Tommy Driker aux platines.