Ta’urua Hīmene : rendez-vous le 21 octobre à la pointe Vénus

Huit pupu himene et 500 chanteurs vont se rassembler à la pointe Vénus le 21 octobre prochain à l’occasion du traditionnel Ta’urua Hīmene. Un événement qui a pour objectif de proposer aux groupes de chant traditionnel de se retrouver dans le cadre d’une rencontre festive entièrement dédiée aux chants polyphoniques. Cette année, les spectateurs pourront apprécier les prestations des groupes de Tamari’i Mahina, Reo Papara, Taru’u, Nuna’a Rurutu, Tamari’i Teahupoo, O Faa’a, Tamariki Rapa et Tahiti Choir School. La Maison de la culture qui est à l’origine de cette soirée unique dédiée aux chants polyphoniques traditionnels a souhaité mettre l’accent sur une catégorie de chant particulière, les himene rū’au, ces chants au cours desquels les membres des groupes « chantent en posant un doigt sur la bouche » et doivent faire ressortir 3 à 6 voix différentes.