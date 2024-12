Taxis mécontents : ils concentrent « toutes les plaintes des usagers », réplique Jordy Chan

Les chauffeurs de taxis ont « défilé » ce dimanche de Faa’a à Mataiea avant de se rassembler devant la présidence. Un point de désaccord avec le gouvernement subsiste, sur le calendrier : les taxis veulent que le Pays réforme d’abord la profession de transporteur touristique, accusée de concurrence déloyale. C’est non pour le ministre : il veut avant tout s’occuper des taxis qui, affirme-t-il, concentrent « toutes les plaintes des usagers ». Les taxis menacent à présent de mettre à exécution leur menace d’opération escargot à la rentrée scolaire de janvier.

Pas de rencontre avec Moetai Brotherson pour les 87 chauffeurs de taxis mobilisés ce dimanche matin, après une opération « tortue » plus que « escargot », et un point presse de Jordy Chan, qui refuse de bousculer le calendrier établi, alors que les chauffeurs demandent à présent en priorité une réforme de la profession de transporteur touristique accusée de concurrence déloyale. Faute de réponse positive du gouvernement, dit Bob Carpentier, conseiller technique de la Coordination des syndicats des taxis de Tahiti et de Moorea (CSTTM), les choses sérieuses commenceront à la rentrée de janvier, avec 20 véhicules au ralenti, en heure de pointe, sur chacun des deux grands axes d’accès à Papeete.

De son côté, Jordy Chan, ministre en charge des transports, souligne que la réunion vendredi dernier avec les taxis a conclu que « le gouvernement respectait ses engagements » pris en avril dernier. Il cite notamment la rénovation de la station de taxis du centre Vaima, la mise en place d’un stationnement dédié à Vaiare, qui sont faites, et la demande d’une réforme de la profession des taxis en 2025, sur laquelle il assure que la réflexion est entamée.

« Toutes les plaintes, finalement, sont dirigées vis-à-vis des taxis », dit Jordy Chan

Mais depuis avril, les taxis ont rajouté une doléance : la réforme préalable de la profession de transporteur touristique, qu’ils accusent d’être des « taxis pirates ». Le ministère refuse, et pas seulement parce que le travail est déjà commencé. « La deuxième, qui est peut-être la raison la plus profonde, c’est qu’aujourd’hui, quand on regarde toutes les plaintes qui sont adressées par les usagers concernant ces deux professions, toutes les plaintes, finalement, sont dirigées vis-à-vis des taxis. » Des plaintes qui pointent les refus de prise en charge, les tarifications abusives, la non utilisation du taximètre, ou encore les excès de vitesse.

En tout état de cause, le ministre affirme que le délai entre les deux reformes sera de « quelques mois » tout au plus. Les tentatives de modernisation des taxis grâce à une application ont échoué, même si selon Jordy Chan une nouvelle application devrait faire son apparition en janvier. Pour rappel, les chauffeurs de taxis estiment que trop de licences sont attribuées, que ce soit aux taxis ou aux transporteurs touristiques. Ils regrettent de n’avoir aucun détail sur les réformes envisagées par le ministère et la Direction des transports terrestres. Le ministre parlait dimanche de « mesures plus dissuasives » – procédures disciplinaires et amendes – prévues pour les transporteurs touristiques qui sortiraient de leur cadre.