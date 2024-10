Te Ahi Toa, Siva Afi Tahiti : les Polynésiens s’enflamment pour les concours de danse du feu

Le concours de danse du feu Te Ahi Toa revient le 5 octobre pour une deuxième édition. Il sera suivi le 30 novembre par une toute nouvelle compétition, le Siva Afi Tahiti, qui s’inscrit dans le circuit international du même nom. Des compétitions qui font se « révéler » les amateurs de la discipline au fenua, qu’ils soient anciens ou nouveaux.

Deux concours de danse du feu se préparent. Le premier, Te ahi toa initié par Tamatea Ondicolberry est prévu ce samedi au marae ‘Ārahurahu de Paea. Il s’agit là de la deuxième édition de cette épreuve créée l’an dernier pour « susciter des vocations auprès des plus jeunes ». Le deuxième concours, « Siva Afi Tahiti » est prévu quant à lui le 30 novembre. Pour Tumata Vairaaroa, enseignante de ‘ori tahiti et professionnelle de la discipline, à l’origine de cet événement, l’objectif est clair : intégrer la Polynésie au circuit international du Siva Afi, une pratique ancestrale originaire des îles Samoa, mais qui se répand dans toute la région Pacifique.

« Relier nos cultures »

« On met en avant cette culture parce que c’est aussi la nôtre, confie Tumata. Nous dansons avec le feu, en général pas avec des couteaux, mais il est important que l’on puisse relier nos cultures. Le fait de faire venir cette compétition ici nous permettra de découvrir leur pays, notre histoire et le Pacifique. Le but est également d’intéresser les Tahitiens à ces cultures, qu’elles soient samoanes, hawaiiennes avec le hula… Pour moi, c’est la même chose ».

Pour ce concours international de couteaux de feu, quatre catégories seront représentées, pour réussir à toucher un maximum de participants, des plus jeunes amateurs aux professionnels aguerris. Les enfants de 5 à 11 ans auront l’opportunité de démontrer leur talent, tout comme les adolescents de 12 à 17 ans. Ces épreuves sont ouvertes tant aux danseurs locaux qu’aux participants venant d’autres horizons. « Nous avons déjà la chance d’avoir une dizaine de compétiteurs internationaux inscrits », précise Tumata Vairaaroa.

Un champion de Polynésie

L’un des moments forts de cette compétition sera l’épreuve qui désignera le champion de Polynésie, un titre qui n’a pas été attribué depuis 2019. Il y avait, à l’époque du Méridien Tahiti, la compétition Te ahi nui pour décerner ce titre, mais depuis plus rien même si l’an dernier Haukea Moua, avait décroché le titre de champion du Te ahi toa avant d’obtenir celui de champion du monde de danse du couteau de feu en catégorie intermédiaire à Hawaii. Le gagnant de cette catégorie sur l’épreuve du Siva Afi aura donc l’honneur de représenter la Polynésie au prochain mondial à Hawaii. Enfin, la catégorie « Grand Siva Afi Tahiti » réunira des professionnels du fenua ainsi que des experts internationaux.

Promouvoir et valoriser les talents polynésiens

Pour Tumata Vairaaroa, cette compétition représente bien plus qu’un simple concours : c’est un moyen de promouvoir et de valoriser les talents polynésiens. « Étant donné que nous avons une compétition, maintenant que nous avons des écoles de danse du feu, que nous avons des objectifs à long terme et à l’international, les danseurs de feu, qu’ils soient anciens ou nouveaux, se réveillent et se révèlent. Ils viennent nous voir et nous disent : ‘Enfin, on peut pratiquer ensemble.’ En fait, ils n’attendaient que ça. »

Depuis 2023 plusieurs écoles de danse du feu ont ouvert leurs portes à Tahiti notamment Tama ‘ahi et Te ‘ahi tapairu. Ces écoles rassemblent une cinquantaine de pratiquants, selon Tumata, et le phénomène ne cesse de croître. « Ce n’est que le début », souligne-t-elle, puisqu’elle compte bien continuer à promouvoir cette discipline. En tout cas, les guerriers du feu locaux sont attendus en nombre pour cette première édition, qui promet d’en appeler d’autres. Les inscriptions sont encore ouvertes, jusqu’au 31 octobre. Les tickets pour assister à la soirée Te ahi toa prévue le 5 octobre au marae Arahurahu sont quant à eux disponibles sur ticket-pacific.pf.