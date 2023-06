Te Aito 2023 : Brice Punuataahitua et Iloha Eychenne règnent sur le V1

Le rameur de Bora Bora a tout donné, sur le plan d’eau de Papeari, pour dépasser Revi Thon Sing, qui a longtemps fait la course en tête. Manutea Million, vainqueur de la première étape à Moorea, fini troisième de la journée et second au classement général. Quant à Iloha Eychenne, elle confirme sa domination

Après les 19 kilomètres de Moorea la semaine passée, c’est sur 28 kilomètres que s’affrontaient les champions de V1 de tout le fenua, ce samedi, à Papeari. Un plan d’eau très calme pour une course très agitée entre la passe Rautirare et la passe Temarauri. Les yeux étaient surtout tournés vers Manutea Million qui avait dominé la première étape de cette Te Aito au format inédit. Et pourtant c‘est Revi Thon Sing qui impressionne, faisant la course en tête pendant près de deux heures. Le rameur de Shell Brice Punuataahitua, déjà en embuscade la semaine dernière, mais dont les assauts n’étaient pas parvenus à faire chavirer Manutea Million, revient à l’attaque à la fin du deuxième tour, et parvient à prendre l’avantage. Derrière lui, Charles Teinauri, n’arrive pas à revenir et Manutea Millon qui le colle, ne passe pas la ligne dans les temps : il finit troisième de l’étape et second au général. Brice Punuataahitua est bien le nouveau roi du V1.

Moins de suspens chez les femmes, puisque Iloha Eychenne, déjà vainqueur de la première étape, l’emporte confortablement sur la boucle de 16 kilomètres, réussissant au passage à conserver son titre obtenu en 2023. À noter aussi les victoires de Georges Cronsteadt, qui fait lui aussi le double Moorea – Papeari en Master, de Gervais Aumeran en Para Va’a.