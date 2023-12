Te Fare Natura classé parmi les plus beaux écomusées de France

Le mensuel Beaux Arts Magazine a publié un classement des dix plus beaux écomusées de France. Et le Fare Natura de Moorea y figure à la septième place.

Spécialiste des arts visuels, et donc de l’architecture, le Magazine Beaux Arts, référence en son domaine, a récemment établi un classement autour des écomusées français. Le mensuel a ainsi épluché quelque 150 sites, « véritables conservatoires d’un patrimoine local qu’ils soient naturels, matériels, immatériels ». Et parmi les écomusées qui ont attiré l’attention, le Te Fare Natura de l’île sœur se classe septième. « Le paradis sur terre » selon le magazine, qui vante la mise en valeur de la « biodiversité polynésienne » et des « richesses coraliennes ». Les aquariums « qui restituent la vie en quatre milieux marins », sont aussi mis en avant.

Inauguré en juillet 2021, le Te Fare Natura est le seul écomusée d’outre-mer à figurer dans ce classement, remporté par un site alsacien.