Te Nati : « pas assez de moyens pour faire campagne »

Trois jours avant la fin de la campagne, jeudi soir à minuit, Te Nati-Rassemblement national Polynésie a donné une conférence de presse au siège du parti. Éric Minardi estime que le gouvernement du Pays ne devrait pas soutenir de candidat à l’élection présidentielle.

Te Nati, qui soutient la candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle, Marine Le Pen, a invité la presse pour adresser un message au président de la Polynésie française Édouard Fritch : « Tu es le président de tous les Polynésiens. En défendant Emmanuel Macron, tu crées cette fracture qu’il y a aujourd’hui et ça ne peut que mal se terminer ». Selon lui « le président devrait rester neutre ». Il faisait notamment référence aux discours de Gaston Tong Sang et Edouard Fritch devant l’assemblée, jeudi dernier.

Le message d’entre-deux-tours vient encore une fois réclamer « plus de visibilité » pour le soutien local à Marine Le Pen. Éric Minardi estime que son parti a « cent fois moins de moyens, pas de grand parti, pas de structure dans les îles et autres. » En tout cas le reproche est un « classique » qui revient à chaque élection présidentielle. Mais légalement, rien n’empêche le président de la Polynésie française de faire campagne pour le président sortant. Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront en débat télévisé mercredi matin.