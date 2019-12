Te Ora Hau pour le droit au silence

Une trentaine de personnes membres de l’association Te Ora Hau étaient présentes ce samedi à la mairie de Punaauia. Tour de table, prises de parole où chacun exposait les problèmes de nuisances sonores auxquels il était confronté. Des nuisances contre lesquelles l’association envisage de passer à la vitesse supérieure en portant plainte contre certaines communes ou établissements publics. Te Ora Hau vient donc de prendre un cabinet d’avocats pour défendre les oreilles de ses adhérents.

« Nous avons le sentiment que l’État et le Pays ne prennent pas suffisamment la situation au sérieux concernant les nuisances sonores, et nous allons porter le fer contre certaines communes et établissements publics. Nous allons en découdre », prévient d’emblée Roland Garrigou, le président de Te Ora Hau. Et de fait l’association s’est attachée les services d’un cabinet d’avocats, « très connu de la place » pour porter le fer contre les auteurs de nuisances sonores. Que ce soient les car-bass, les voisins bruyants ou les restaurants, l’association promet de faire feu de tout bois.

« Les procédures sont longues, angoissantes et on n’est pas vraiment soutenu », explique l’un des intervenants au micro. À l’entendre, il semble que la démarche habituelle, appeler les mutoi ou les gendarmes puis déposer plainte, s’apparente à un véritable parcours du combattant, ce que confirme Roland Garrigou.

Toutes les personnes victimes du bruit peuvent se tourner vers l’association, toutefois elle leur sera demandé de cotiser, « une modique somme », précise Roland Garrigou. Ceci afin que les affaires soient suivies par des référents de l’association qui œuvrent dans certaines communes de Tahiti et Moorea, et qu’enfin elles aboutissent devant le tribunal où de plus en plus d’affaires de ce type sont traitées.