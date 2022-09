Ludmilla Chin Meun et Christiane Fougerouse présentent un deuxième ouvrage en commun intitulé Te ta’a rā ia ‘oe. Édité par l’association Ta’atira’a parau, il répertorie les « expressions diverses, moqueries, insultes, jurons, obscénités, vulgarités » du langage courant en tahitien, mais aussi dans les chansons populaires dont « on oublie le sens ».

L’association Ta’atira’a parau présente un lexique des expressions, jurons, vulgarités et autres obscénités du langage courant en reo tahiti. Te ta’a rā ia ‘oe, c’est l’œuvre des deux spécialistes du reo tahiti, Ludmilla Chin Meune et Christiane Fougerouse, qui sortaient en 2021 un premier recueil d’expressions courantes, Nā tatou tera. Elles renouvellent l’expérience pour le plaisir des amateurs de mots doux et de noms d’oiseaux, en toute pédagogie.

Précision et clarté sur les mots « dits tout bas »

L’ouvrage s’inscrit dans une démarche de recherche et de promotion des langues polynésiennes. « Ça fait partie de la langue tahitienne d’aujourd’hui, des expressions qui ont cours tous les jours, dans la cour, dans la rue, dans les réunions, indique Vahi Richaud de l’association éditrice. Cet ouvrage a le mérite de mettre en lumière ce que les gens disent tout bas et n’osent pas dire de façon précise et et claire ». Il est déjà disponible en librairie depuis le mois de juin et s’adresse à un public plutôt averti, mais aussi aux curieux et amateurs de reo tahiti.

Le livre se divise en trois parties : pour commencer il aborde quelques expressions courantes, puis en seconde partie les injures, moqueries ou obscénités sont détaillées de manière pédagogique, avec une explication en tahitien, qui est aussi traduite en français. Enfin en troisième partie les autrices abordent le vocabulaire de chansons populaires, dont le sens a tendance à être méconnu ou oublié.