Après avoir joué à guichet fermé en mars dernier, la comédie bilingue Te taote tiavaru fait son retour sur les planches du Petit théâtre de la Maison de la culture. L’histoire de ce jeune docteur fraîchement débarqué au fenua, qui découvre les particularités de la vie sur un atoll, est à découvrir lors de trois représentations prévues en fin de semaine, les 29, 30, et 31 août.

Te Taote tiavaru revient à la Maison de la culture en fin de semaine pour une nouvelle série de représentations. Cette comédie humoristique bilingue, qui a déjà fait salle comble en mars dernier au Grand théâtre, revient cette fois sur la scène plus intime du Petit théâtre. Écrite par Ellis Lequenne et mise en scène par Léonore Caneri, la pièce raconte l’histoire d’un jeune médecin popa’a fraîchement arrivé de l’Hexagone, qui s’installe sur un atoll des Tuamotu. Le taote découvre rapidement les us et coutumes des habitants de l’île et doit composer avec le tavana et sa fille, le boulanger, le mutoi, ainsi que le postier, qui se confient tous à lui tour à tour.

« On se retrouve beaucoup dans les personnages. On a tous vécu des situations similaires avec des personnes qui débarquent en Polynésie avec leur propre culture, mais qui finissent par s’intégrer », explique Sébastien Le Guilloux, qui incarne le jeune docteur. Au fil de l’intrigue, ce dernier dévoile lui aussi ses secrets, rencontre le tahu’a de l’atoll et découvre les particularités de la vie insulaire, tout en cherchant à se faire une place au sein de la communauté. Les autres acteurs, Kalani Salmon, Jacquot Tiatia, Topa Ellis, Teiva Manoi-Minos, Pascal Le Menn, Domani Paie, Marau Niuaiti, Isabelle Lesourd et Kura Ellis promettent aux spectateurs « un moment de pur divertissement ». « On rit du début à la fin, avec des touches de tendresse ici et là. C’est une magnifique découverte de la vie dans les îles à travers les yeux de ce taote fraîchement débarqué », assure Kura Ellis, qui interprète le boulanger de l’île.

Pour découvrir cette pièce qui s’amuse des différences culturelles, trois représentations sont prévues les 29, 30, et 31 août à 19h30. Les billets sont déjà disponibles à la vente sur ticket-pacific.pf.