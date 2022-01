Te Vaiete ‘api : bientôt un permis de construire

Suite à la publication du billet d’humeur du Père Christophe dimanche au sujet du permis de construire du futur centre de jour Te Vaiete ‘api, le vice-président du Pays Jean-Christophe Bouissou et Bernard Amigues ont donné leur son de cloche ce mercredi. Les délais observés sont normaux au vu de la complexité du dossier, dit le Pays. Si le maître d’oeuvre répond rapidement aux dernières questions de la DCA, le permis de construire devrait être délivré d’ici quelques semaines.

Te Vaiete ‘api recevra son permis de construire d’ici quelques semaines… si le maître d’œuvre répond rapidement aux dernières interrogations de la Direction de la construction et de l’aménagement. Le Vice-président Jean-Christophe Bouissou s’est dit surpris et désolé de découvrir les propos du père Christophe qui fustigeait dimanche la lenteur de l’administration. Il a tenu à défendre le personnel du Pays devant ces accusations injustifiées. Car « il n’y a pas de machination derrière ce qui arrive à son dossier, ça arrive dès lors qu’un dossier est un peu plus complexe » explique le Vice-président.

Te Vaiete ‘api, « un dossier plus complexe qu’un fare OPH »

Caritas Polynésie déposait sa demande de permis de construire le 23 septembre dernier. Depuis, la procédure a suivi son cours « dans les délais réglementaires » précise Bernard Amigues, à la tête de la direction de la construction et de l’aménagement (DCA). Ce qui rend le dossier exceptionnel, c’est la taille de la structure qui s’étend sur 650m² pour accueillir 150 personnes quotidiennement, avec des douches et des cuisines, qui impliquent le respect de normes précises. Ce sont ces aspects notamment qui ont fait l’objet d’échanges entre la DCA et le maître d’oeuvre depuis plusieurs mois. Bernard Amigues assure que les questions posées par le service d’hygiène n’ont rien de compliqué et que cela ne devrait prendre que quelques semaines avant que le permis de construire ne soit délivré. La solution qui aurait fait gagner du temps à la fois à la DCA et au maître d’oeuvre, c’est une demande de conseils préalable au dépôt de la demande, indique t-il.

La DCA en pleine réforme

Au sujet des accusations du père Christophe qui sommait le personnel du Pays de se « mettre au travail », le directeur a défendu son personnel en expliquant que « la DCA a travaillé tous les jours, pendant les confinements aussi, en augmentant même son rendement sur l’année 2021 ». Lors de la conférence de presse le vice-président s’indignait qu’on puisse considérer que l’administration n’ait pas été touchée par le Covid : « c’est fort de café quand-même, certains en ont peut-être perdu la vie ». Le service en question a dû instruire 3 500 demandes de permis de construire au lieu des 2 900 atteintes les années précédentes. Conscient des doléances des usagers, le directeur explique que son service, comme l’ensemble de l’administration, fait un travail de simplification qui devrait aboutir en 2022 à une dématérialisation des démarches, qui pourront être faites par Internet.