Teahupo’o : la tour des juges montée avec deux semaines d’avance

Les trois niveaux de la nouvelle tour sont montés, avec de l’avance sur le calendrier. Le chantier n’est toutefois pas terminé, puisqu’après la fin de la pose de la toiture, cette semaine, il restera à aménager la tour, poser le câble qui relie la structure à la terre et faire la réception de l’édifice avec les « organismes de contrôle ». L’avance prise dans le montage doit servir à « améliorer certaines choses », précise le ministère des Sports. À la WSL, ensuite, de tester la structure fin mai pour la Tahiti Pro.

Elle est bel et bien debout dans le lagon, face au récif de Teahupo’o où doivent se dérouler les épreuves de la WSL au mois de mai, puis les épreuves de surf des Jeux Olympiques fin juillet. Les trois niveaux de la nouvelle tour des juges ont été montés, comme le montrent les images tournées en drone par Tim McKenna qui ont été commentées tout autour de la planète sur les réseaux sociaux ce weekend. Le chantier n’est toutefois pas terminé. La toiture doit finir d’être posée cette semaine, précise Christian Wang Sang, membre de la cellule Tū’aro Nui du ministère de la Jeunesse et des Sports. Chargé du suivi des travaux pour l’épreuve de surf des JO, il précise que deux « grosses interventions » restent au programme. « Le câble qui va relier la terre à la tour et l’aménagement de la tour en elle-même, détaille-t-il. On parle de cloison, on parle de la salle climatisée pour les serveurs, la pose du mobilier… Et il reste aussi à effectuer la réception de la tour avec les organismes de contrôle ».

Au ministère, on se dit « satisfait » car la polémique soulevée après le passage de la barge a permis de revoir tout le dispositif et de proposer une logistique plus souple, moins complexe. « Tout a été revu à la baisse. On a composé avec ces nouveaux éléments pour garantir la livraison de la tour à temps », reprend le responsable. Les équipes employées, elles, ont plutôt été revues à la hausse sur le chantier pour justement réussir à respecter les délais. Celle de Moana David, qui montait la tour en bois chaque année pour la compétition de la WSL, a travaillé avec l’équipe de l’entreprise NSI (Nautisport Industries), retenue pour le chantier. « On est à quasiment deux semaines de gagnées », reprend Christian Wang Sang.

Deux semaines qui seront propices à « améliorer certaines choses » sur le site et permettre le déploiement du câble et l’aménagement de la tour en toute sérénité. Cette avance sur le planning va permettre de « mieux travailler », assure Christian Wang Sang. Le Pays avait garanti la date du 13 mai pour la WSL qui va pouvoir comme prévu prendre possession des lieux avant sa compétition qui doit se dérouler du 22 au 31 mai. « Il y aura sûrement un temps d’adaptation pour eux et on attend leurs retours sur l’utilisation de cette tour pour les années à venir. »