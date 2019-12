Teahupoo olympique !

Les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris2024 auront bien lieu à Tahiti. Le Comité organisateur (Cojo) a officialisé son choix ce jeudi.

Un choix qui devra être validé par la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) le 8 janvier prochain. Mais la semaine dernière, Tony Estanguet aux commandes du Comité organisateur avait indiqué que le CIO n’avait pas montré de réticence devant la candidature de Tahiti, estimée favorite depuis plusieurs semaines devant trois autres sites en métropole, Biarritz, Hossegor, Lacanau et La Torche.

C’est donc Teahupoo qui accueillera les épreuves de surf entre le 26 juillet et le 11 août 2024, et les 48 surfeurs et surfeuses qui y participeront. Un site mythique que le Cojo considère comme « le mieux placé pour garantir, à cette époque de l’année, une vague concurrentielle et exigeante, permettant de sacrer les meilleurs surfeurs dans des conditions dignes des Jeux. » C’est le « critère sportif » qui a fait la différence; le Comité organisateur estimant que les critères financiers ou environnementaux ne permettaient pas de distinguer nettement les candidatures.

Tahiti avait aussi la préférence du gouvernement français, qui souhaitait associer les Outre-mer à la grande fête olympique.