Tech4Islands Awards : les 12 finalistes désignés, dont 2 startups polynésiennes

Sur le thème du « rebond » pour « les îles d’après », la 2e édition du concours international Tech4Islands Awards s’annonce passionnante, avec 12 finalistes choisis parmi 186 candidatures. Deux sont des candidats de Polynésie, Cocorig et Med.i.can. Les trois gagnants seront désignés le 29 septembre prochain. Nombre de ces projets seront présents en avril prochain à Papeete pour le Tech4Islands Summit, qui s’affirme comme le rendez-vous incontournable de la « Tech For Good » mondiale.

Les 12 finalistes du concours international Tech4Islands Awards 2020 ont été désignés par le jury de Présélection composé de représentants du monde de l’économie, de l’entrepreneuriat, de la recherche et de l’innovation du Pacifique. 186 solutions innovantes en provenance de 37 pays et territoires sur les 5 continents étaient candidates à ce concours organisé par La French Tech Polynésie, dans l’objectif de faire émerger des solutions innovantes par et pour les îles en faveur d’un développement insulaire plus autosuffisant, durable, inclusif et résilient.

12 projets bons pour les îles, bons pour la planète

Advanced Microturbines (Italie) : La startup italienne a conçu une microturbine dirigée par une intelligence artificielle qui fournit aux plantes et aux cultures le niveau d’irrigation dont elles ont besoin en fonction du temps et des propriétés du sol. Sa solution s’appuie sur un algorithme de prédiction.

(Italie) : La startup italienne a conçu une microturbine dirigée par une intelligence artificielle qui fournit aux plantes et aux cultures le niveau d’irrigation dont elles ont besoin en fonction du temps et des propriétés du sol. Sa solution s’appuie sur un algorithme de prédiction. Aedes System (Nouvelle-Calédonie) : L’entreprise néo-calédonienne a développé un filtre écologique conçu à partir de pneus recyclés qui empêche la prolifération des moustiques dans leurs lieux de ponte. Ce filtre laisse l’eau s’écouler mais bloque la nidification des moustiques dans les gouttières ou encore les pots de fleurs.

(Nouvelle-Calédonie) : L’entreprise néo-calédonienne a développé un filtre écologique conçu à partir de pneus recyclés qui empêche la prolifération des moustiques dans leurs lieux de ponte. Ce filtre laisse l’eau s’écouler mais bloque la nidification des moustiques dans les gouttières ou encore les pots de fleurs. Cocorig (Polynésie française) : La startup polynésienne veut valoriser les déchets liés à la production du coprah en utilisant la bourre de coco. Le cordage en fibre de coco est imputrescible, il possède de très bonnes propriétés mécaniques et il est biodégradable. Le projet-pilote vise à utiliser ces cordages dans la perliculture, en remplacement des cordages en polypropylène dont la dégradation relativement rapide en microplastiques constitue une pollution problématique pour les lagons.

(Polynésie française) : La startup polynésienne veut valoriser les déchets liés à la production du coprah en utilisant la bourre de coco. Le cordage en fibre de coco est imputrescible, il possède de très bonnes propriétés mécaniques et il est biodégradable. Le projet-pilote vise à utiliser ces cordages dans la perliculture, en remplacement des cordages en polypropylène dont la dégradation relativement rapide en microplastiques constitue une pollution problématique pour les lagons. Desolenator (Pays-Bas) : L’entreprise hollandaise a conçu la première technologie de dessalement solaire thermique au monde. Elle a pour objectif de produire durablement de l’eau potable pour les îles.

(Pays-Bas) : L’entreprise hollandaise a conçu la première technologie de dessalement solaire thermique au monde. Elle a pour objectif de produire durablement de l’eau potable pour les îles. Eco-boat (Nouvelle-Calédonie) : L’entreprise néo-calédonienne a pour objectif de changer les méthodes d’entretien des coques des bateaux en réduisant l’utilisation des antifoulings. Elle propose ainsi un service de nettoyage et d’entretien écologique et écoresponsable des carènes de bateaux, effectué dans les marinas par un plongeur et un robot nettoyeur télécommandé.

(Nouvelle-Calédonie) : L’entreprise néo-calédonienne a pour objectif de changer les méthodes d’entretien des coques des bateaux en réduisant l’utilisation des antifoulings. Elle propose ainsi un service de nettoyage et d’entretien écologique et écoresponsable des carènes de bateaux, effectué dans les marinas par un plongeur et un robot nettoyeur télécommandé. Energy Observer Developments (France) : L’entreprise française déploie des solutions énergétiques propres sur l’ensemble des territoires terrestres et maritimes, contribuant ainsi au développement du secteur hydrogène. Elle réalise des études et expertises, fournit des groupes électro-hydrogènes terrestres et développe une station flottante d’avitaillement en hydrogène.

(France) : L’entreprise française déploie des solutions énergétiques propres sur l’ensemble des territoires terrestres et maritimes, contribuant ainsi au développement du secteur hydrogène. Elle réalise des études et expertises, fournit des groupes électro-hydrogènes terrestres et développe une station flottante d’avitaillement en hydrogène. L yspackaging (France) : La startup française fabrique des emballages en matière végétale, biodégradables et compostables. Elle a développé la solution Veganbottle (qui ne bénéficie d’aucun régime douanier spécial en Polynésie, comme un importateur en a fait l’amère expérience) fabriquée à partir des composants de la canne à sucre. Elle propose également des emballages à base de lin, de chanvre et de minéraux et commercialise une gamme de gobelets, bouteilles et flacons.

(France) : La startup française fabrique des emballages en matière végétale, biodégradables et compostables. Elle a développé la solution Veganbottle (qui ne bénéficie d’aucun régime douanier spécial en Polynésie, comme un importateur en a fait l’amère expérience) fabriquée à partir des composants de la canne à sucre. Elle propose également des emballages à base de lin, de chanvre et de minéraux et commercialise une gamme de gobelets, bouteilles et flacons. Med.i.can (Polynésie française) : La startup polynésienne a développé une « infirmerie » mobile de télémédecine autonome afin d’apporter des soins de santé primaire dans les territoires non médicalisés. Sa solution répond ainsi au déficit de structures de soins, qu’il soit lié à une destruction, une reconstruction, un besoin d’équipement sanitaire dans le cadre d’événements sportifs ou culturels.

(Polynésie française) : La startup polynésienne a développé une « infirmerie » mobile de télémédecine autonome afin d’apporter des soins de santé primaire dans les territoires non médicalisés. Sa solution répond ainsi au déficit de structures de soins, qu’il soit lié à une destruction, une reconstruction, un besoin d’équipement sanitaire dans le cadre d’événements sportifs ou culturels. Myditek (Guadeloupe) : La startup guadeloupéenne développe des solutions numériques pour l’optimisation des processus de production agricole. Elle développe des objets connectés qui répondent aux besoins des agriculteurs dans leur quotidien : cartographie, évaluation des rendements et aide à la décision.

(Guadeloupe) : La startup guadeloupéenne développe des solutions numériques pour l’optimisation des processus de production agricole. Elle développe des objets connectés qui répondent aux besoins des agriculteurs dans leur quotidien : cartographie, évaluation des rendements et aide à la décision. NUM SMO Technologies (Guadeloupe) : L’entreprise guadeloupéenne a développé SMO, un processeur compact et autonome qui utilise le soleil comme source principale d’énergie pour transformer les déchets ou la biomasse en hydrogène vert et en énergie. Sa technologie possède une empreinte CO2 négative.

Technologies (Guadeloupe) : L’entreprise guadeloupéenne a développé SMO, un processeur compact et autonome qui utilise le soleil comme source principale d’énergie pour transformer les déchets ou la biomasse en hydrogène vert et en énergie. Sa technologie possède une empreinte CO2 négative. Seafloatech (France) : La startup française conçoit, fabrique et installe des modules flottants et réversibles pour la plaisance et les loisirs nautiques. L’accroche de ces modules aux fonds marins n’induit ni pollution, ni perturbation des écosystèmes présents.

(France) : La startup française conçoit, fabrique et installe des modules flottants et réversibles pour la plaisance et les loisirs nautiques. L’accroche de ces modules aux fonds marins n’induit ni pollution, ni perturbation des écosystèmes présents. Soel Yachts (Pays-Bas) : L’entreprise hollandaise associe l’architecture navale à l’expertise en intégration de systèmes afin d’offrir une nouvelle alternative durable au transport de passagers sur l’eau. Elle conçoit des bateaux électriques alimentés par des panneaux solaires, éliminant ainsi le coût du carburant, le bruit du moteur et les gaz d’échappement. Ses bateaux peuvent être rechargés par l’énergie solaire ou sur le réseau électrique local.

Les candidats étaient évalués sur la pertinence économique de leur solution, son adaptabilité aux territoires insulaires, sa dimension “Tech For Good”, durable inclusive et résiliente, ses perspectives de création d’emplois à moyen et long-terme, son approche innovante et différenciante, sa maturité ainsi que la qualité de sa présentation. Les 12 finalistes remportent d’ores et déjà un accompagnement exclusif de la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, partenaire du concours international Tech4Islands Awards, afin d’obtenir le Label “Efficient Solutions”, accordé aux 1 000 solutions internationales qui œuvrent pour la protection durable de l’environnement.

Trois prix sont en jeu, « monde », « Océanie » et « Outre-mer’. Les 3 lauréats seront sélectionnés le 29 septembre prochain par le jury final, après un « grand oral » devant le jury final. Ils recevront leur prix des mains de Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, le vendredi 20 novembre à Bercy en présence des membres des jurys et partenaires internationaux du concours.

Les meilleures solutions Tech4Islands seront présentées au prochain Tech4Islands Summit Tahiti, 4es rencontres des îles intelligentes et terres d’innovation, à la présidence de la Polynésie française du 22 au 24 avril 2021 à Tahiti.

Les 12 Finalistes aux 3 Grands Prix Tech4Islands MONDE, OCÉANIE et OUTRE-MER sont désormais appelés à participer au Grand Oral devant le Jury Final, organisé en visioconférence internationale le Mardi 29 Septembre prochain.

Le Jury Final est composé de sommités de l’innovation et de la recherche : Eddy PARIS, Vice-Président du Comité Exécutif de l’OCTA (Overseas Countries And Territories Association); Kosi LATU, directeur général du SPREP (Secretariat of the Pacific Regional Environmental Program); Fleur PELLERIN, ancienne ministre et co-fondatrice de Korelya Capital; Salwa TOKO, présidente du Conseil National du Numérique; Marie VILON, Head of Community à la Mission French Tech; Dominique CAIGNART, directeur des Réseaux Île-de-France et Outre-mer de Bpifrance; Johann REMAUD, coordinateur réseau Actions Outre-mer de Business France; Stéphane DISTINGUIN, président de la Grande École du Numérique et CEO de Fabernovel; Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN, président du Cluster Maritime Français; Stéphane MURIGNIEUX, président de l’IDETOM (Institut de la Transition Écologique des Outre-mer); Thomas FOUQUET, conseiller du Directeur – Innovation Applications & Science du CNES (Centre National d’Études Spatiales); Inès LEONARDUZZI – CEO de Digital For The Planet; Raphaël CUVELIER, Vice-Président de la Plateforme Océan et Climat et ancien directeur des programmes de la Fondation Prince Albert II de Monaco; Raphaëla LE GOUVELLO, présidente-fondatrice de RespectOcean; Daniel HIERSO, président de Outre-mer Network, Tristan PIRON, co-pilote de l’innovation du Conseil Numérique de la Santé pour le développement économique de la filière e-santé et coordinateur de la filière Health au Comex du Village Francophone, Tea FROGIER, Ministre de la Modernisation de l’Administration, en charge de l’Énergie et du Numérique du gouvernement de la Polynésie française et Olivier KRESSMANN, président de LA FRENCH TECH POLYNÉSIE.

Remise des Prix par Cédric O à Bercy et invitation au TECH4ISLANDS SUMMIT TAHITI

Les 3 Lauréats des Grands Prix Tech4Islands MONDE, OCÉANIE et OUTRE-MER recevront leur prix des mains de Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électronique le vendredi 20 novembre à 18h au Ministère de l’Économie et des Finances à Paris lors d’une cérémonie en présence des membres des Jurys et partenaires internationaux du concours qui œuvrent au développement d’une Tech au service de la transition écologique, énergétique et numérique, “bonne pour les îles et donc bonne pour la Planète”.

ENCADRÉ 1

Composition du Jury de Présélection

Le Jury de Présélection était composé de représentants du monde de l’économie, de l’entrepreneuriat, de la recherche et de l’innovation du Pacifique :

Olivier KRESSMANN – Président de La French Tech Polynésie

Gaspard TOSCAN DU PLANTIER – Secrétaire de La French Tech Polynésie, Directeur général de la SOFIDEP

Jean-Victor LUSSAN – Vice-président de La French Tech Polynésie, gérant de GALATEA

Philippe LEMONNIER – Vice-président de La French Tech Polynésie, gérant de PACIFIC VENTURY

Benjamin MONTAIGNAC – Stagiaire de l’École Nationale d’Administration, en charge de la mission de la Délégation Territoriale à La Recherche et à la Technologie au sein du Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Vaimiti DUBOUSQUET – Chargée de l’Innovation scientifique et technologique, Délégation à la Recherche de la Polynésie française

Caroline MESSIN – Déléguée Territoriale Pacifique de Bpifrance

Annaïg LE GUEN – CNRS, Directrice du CRIOBE, Vice-Présidente du Consortium RESIPOL (Recherche Enseignement Supérieur Innovation pour la POLynésie)

Gérard SIU – Vice-Président du Cluster Maritime de Polynésie française

Franck LUCAS – Co-directeur de l’Ecole Doctorale du Pacifique

Hervé VARET – Directeur de l’Institut Louis Malardé, représentant le Consortium RESIPOL (Recherche Enseignement Supérieur Innovation pour la POLynésie)

Alexandre TROUVILLIEZ – Chargé de mission “Énergies renouvelables, développement durable” à l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).

Franck CONNAN – Délégué territorial de l’Office français de la Biodiversité en Polynésie française

Capucine MOYRAND – Responsable accompagnement et innovation de l’incubateur PRISM de la CCISM.

Christophe CARBOU – Directeur du Pôle Innovation, Incubateur et Accélérateur d’Entreprises Innovantes ADECAL Technopole de Nouvelle-Calédonie

ENCADRÉ 2

Composition du Jury Final

Le Jury Final, composé de sommités de l’innovation et de la recherche, se réunira le mardi 29 septembre 2020 de 9 h à 11h (heure Paris) en visioconférence pour désigner les 3 Lauréats des Tech4Islands Awards 2020.

Eddy PARIS – Vice-Président du Comité Exécutif de l’OCTA (Overseas Countries And Territories Association)

Kosi LATU – Directeur général du SPREP (Secretariat of the Pacific Regional Environmental Program)

Fleur PELLERIN – Ancienne ministre et co-fondatrice de Korelya Capital

Salwa TOKO – Présidente du Conseil National du Numérique

Marie VILON – Head of Community, Mission French Tech

Dominique CAIGNART – Directeur des Réseaux Île-de-France et Outre-mer de Bpifrance

Johann REMAUD – Coordinateur réseau Actions Outre-mer de Business France

Stéphane DISTINGUIN – Président de la Grande École du Numérique et CEO de Fabernovel

Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN – Président du Cluster Maritime Français

Stéphane MURIGNIEUX – Président de l’IDETOM (Institut de la Transition Écologique des Outre-mer)

Thomas FOUQUET – Conseiller du Directeur – Innovation Applications & Science du CNES (Centre National d’Études Spatiales)

Inès LEONARDUZZI – CEO de Digital For The Planet

Raphaël CUVELIER – Vice-Président de la Plateforme Océan et Climat et ancien directeur des programmes de la Fondation Prince Albert II de Monaco

Raphaëla LE GOUVELLO – Présidente-fondatrice de RespectOcean

Daniel HIERSO – Président de Outre-mer Network

Tristan PIRON – Co-pilote de l’innovation du Conseil Numérique de la Santé pour le développement économique de la filière e-santé et coordinateur de la filière Health au Comex du Village Francophone

Tea FROGIER – Ministre de la Modernisation de l’Administration, en charge de l’Énergie et du Numérique du gouvernement de la Polynésie française

Olivier KRESSMANN – Président de La French Tech Polynésie

ENCADRÉ 3

Provenance 186 des candidats aux Tech4Islands Awards 2020

Afrique, Europe, Amérique, Asie : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Bénin, Canada, Chypre, Corée du Sud, Écosse, Émirats Arabes Unis, États-Unis, France, Géorgie, Île Maurice, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Madagascar, Mexique, Niger, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Rwanda, Singapour, Slovénie, Suisse.

Océanie et Territoires d’Outre-mer : Australie, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Nouvelle Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française.

ENCADRÉ 4

Les Trois Grands Prix Tech4Islands

Grand Prix Tech4Islands Monde

Invitation et participation au prochain TECH4ISLANDS SUMMIT TAHITI, transport et hébergement pris en charge pour un représentant du Lauréat, espace d’exposition et keynote.

Full Pass #MyGlobalVillage pour accès gratuits aux salons, visites sectorielles, sessions de pitch et aux temps forts des villages francophones du CES de Las Vegas, de VivaTech Paris et des événements affiliés en Europe, Amérique et Afrique 2021.

Mentoring par Fleur PELLERIN, ancienne ministre et présidente-fondatrice du fonds d’investissement KORELYA CAPITAL.

Masterclass offerte par le CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES (CNES) sur les applications spatiales et les opportunités business, à STATION F, à Paris.

Meeting avec l’équipe d’experts de l’innovation du programme « CONNECT BY CNES » à STATION F, à Paris.

Accompagnement exclusif pour bâtir son dossier afin d’obtenir le Label Efficient Solutions, offert par la FONDATION SOLAR IMPULSE et sa communauté d’experts.

Coaching de 3h en influence média, communication et marketing offert par Inès LEONARDUZZI, CEO de DIGITAL FOR THE PLANET.

Coaching de 3h pour optimiser son pitch deck et sa technique de présentation aux Venture Capital anglophones offert par SMART OCEANIA.

Accès exclusif pendant un an aux Online Waves et accès privilégié au réseau international de la Coalition WAVES OF CHANGE et ses événements.

Mise en relation avec des fonds d’investissement à impact social et environnemental.

Valorisation médias.

Autres prix offerts par les partenaires de LA FRENCH TECH POLYNÉSIE.

Grand Prix Tech4Islands Océanie

3 mois d’incubation gratuite au sein de l’accélérateur OUTRE-MER NETWORK à STATION F à Paris.

6 mois d’incubation gratuite au sein de PRISM, l’incubateur de la CCISM à Tahiti.

Invitation et participation au prochain TECH4ISLANDS SUMMIT TAHITI, transport et hébergement pris en charge pour un représentant du Lauréat, espace d’exposition et keynote.

Full Pass #MyGlobalVillage pour accès gratuits aux salons, visites sectorielles, sessions de pitch et aux temps forts des villages francophones du CES de Las Vegas, de VivaTech Paris et des événements affiliés en Europe, Amérique et Afrique 2021.

Mentoring par Fleur PELLERIN, ancienne ministre et présidente-fondatrice du fonds d’investissement KORELYA CAPITAL.

Masterclass offerte par le CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES (CNES) sur les applications spatiales et les opportunités business, à STATION F, à Paris.

Meeting avec l’équipe d’experts de l’innovation du programme « CONNECT BY CNES » à STATION F, à Paris.

Accompagnement exclusif pour bâtir son dossier afin d’obtenir le Label Efficient Solutions, offert par la FONDATION SOLAR IMPULSE et sa communauté d’experts.

Coaching de 3h en influence média, communication et marketing offert par Inès LEONARDUZZI, CEO de DIGITAL FOR THE PLANET.

Coaching de 3h pour optimiser son pitch deck et sa technique de présentation aux Venture Capital anglophones offert par SMART OCEANIA.

Accès exclusif pendant un an aux Online Waves et accès privilégié au réseau international de la Coalition WAVES OF CHANGE et ses événements.

Mise en relation avec des fonds d’investissement à impact social et environnemental.

Valorisation médias.

Autres prix offerts par les partenaires de LA FRENCH TECH POLYNÉSIE.

Grand Prix Tech4Islands Outre-mer

Accompagnement personnalisé et exclusif dans la limite de 8000€ pour développer son projet d’exportation dans l’un des 60 pays couverts par le réseau BUSINESS FRANCE offert dans le cadre du partenariat BUSINESS FRANCE – Ministère des Outre-mer.

3 mois d’incubation gratuite au sein de l’accélérateur OUTRE-MER NETWORK à STATION F à Paris.

6 mois d’incubation de haut niveau offerts au sein du hub d’incubation ZEBOX Caraïbes situé en Guadeloupe.

Invitation et participation au prochain TECH4ISLANDS SUMMIT TAHITI, transport et hébergement pris en charge pour un représentant du Lauréat, espace d’exposition et keynote.

Full Pass #MyGlobalVillage pour accès gratuits aux salons, visites sectorielles, sessions de pitch et aux temps forts des villages francophones du CES de Las Vegas, de VivaTech Paris et des événements affiliés en Europe, Amérique et Afrique 2021.

Mentoring par Fleur PELLERIN, ancienne ministre et présidente-fondatrice du fonds d’investissement KORELYA CAPITAL.

Masterclass offerte par le CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES (CNES) sur les applications spatiales et les opportunités business, à STATION F, à Paris.

Meeting avec l’équipe d’experts de l’innovation du programme « CONNECT BY CNES » à STATION F, à Paris.

Accompagnement exclusif pour bâtir son dossier afin d’obtenir le Label Efficient Solutions, offert par la FONDATION SOLAR IMPULSE et sa communauté d’experts.

Coaching de 3h en influence média, communication et marketing offert par Inès LEONARDUZZI, CEO de DIGITAL FOR THE PLANET.

Coaching de 3h pour optimiser son pitch deck et sa technique de présentation aux Venture Capital anglophones offert par SMART OCEANIA.

Accès exclusif pendant un an aux Online Waves et accès privilégié au réseau international de la Coalition WAVES OF CHANGE et ses événements.

Mise en relation avec des fonds d’investissement à impact social et environnemental.

Valorisation médias.

Autres prix offerts par les partenaires de LA FRENCH TECH POLYNÉSIE

ENCADRÉ 5

À propos de La French Tech Polynésie

Convergence des forces d’innovation de la Polynésie française, l’Association LA FRENCH TECH POLYNÉSIE, présidée par Olivier KRESSMANN, fédère les startupeurs et entrepreneurs innovants polynésiens, en interactions avec les grandes entreprises, les universitaires, les chercheurs, l’ensemble des acteurs privés, académiques et publics de l’écosystème de l’innovation de Polynésie française (Université de la Polynésie française, Consortium RESIPOL – Recherche Enseignement Supérieur Innovation pour la POLynésie -, Cluster Maritime de Polynésie française, CCISM et son incubateur PRISM, Startup Club Tahiti, OPEN – Organisation des Professionnels de l’Économie Numérique de Polynésie française, SOFIDEP…) ainsi que les institutionnels, investisseurs, partenaires et ambassadeurs.

La French Tech Polynésie se positionne comme le Hub de la Tech4Islands qu’elle a initiée pour faire émerger, accompagner et propulser à l’international des solutions innovantes “Tech For Good” plus écologiques pour la Planète, et permettre ainsi le développement de Smart Islands interconnectées, inclusives, solidaires et créatrices d’emplois nouveaux, dans l’objectif de :

Préserver leur environnement, leur biodiversité et leurs océans

Renforcer leur autonomie de production par une utilisation raisonnée de leurs ressources

Favoriser le développement d’énergies propres et renouvelables

Prioriser la réussite de l’inclusion numérique des sociétés insulaires, dans le respect de leur culture et savoirs traditionnels

Renforcer leur résilience au changement climatique.

Contact média

Damien HELENE

Tech4Islands Awards 2020 Manager

E-mail : [email protected]

Téléphone : +689 87 25 03 85| UTC/GMT -10H

Suivez-nous sur les réseaux sociaux @FrenchTechPolynésie #Tech4Islands #TribuTech4Islands