Tech4islands Summit : « une communauté et pas seulement une mer d’îles »

La première journée du 4ème Tech4islands summit a rassemblé près de 300 personnes à l’Intercontinental de Faa’a jeudi 13 octobre. L’événement a été inauguré par un natira’a, cérémonie culturelle symbolisant les liens entre les membres de cette « communauté du Pacifique » entreprenante, « qui a faim d’aller au-delà des barrières de nos territoires ».

Lire aussi : Le sommet Tech4islands s’installe à l’intercontinental ce jeudi

Le rendez-vous était « très attendu » par les jeunes entrepreneurs polynésiens : le Tech4islands summit est de retour après plus de deux ans d’absence due au Covid, et il a rassemblé près de 300 personnes, visiteurs et exposants du village compris. C’est avec plus de « puissance » cette année que la French Tech Polynésie, présidée par Heiura Itaeteta’a a accueilli ses invités à l’hôtel Intercontinental de Faa’a. Et pour la première fois, c’est une cérémonie culturelle qui a donné le ton : un natira’a, matérialisé dans une tresse en cordyline, qui symbolise le lien entre les acteurs de l’ex-Digital Festival. Car c’est là le cœur du rendez-vous Tech4islands pour Heiura : « Démontrer la puissance de notre communauté polynésienne mais pas seulement, on a aussi une délégation calédonienne, et c’est de démontrer que le game peut se faire ici, que les gens – les entrepreneurs – ont faim d’aller au delà des barrières de notre territoire ». Attirer des financements et mettre en lumière des talents, c’est tout l’enjeu de l’événement.

Un écosystème innovant au milieu du pacifique : rêve et réalité

Le premier « panel » – une conférence collective rassemblant différents points de vue experts sur une question – de cette première journée s’articulait autour d’une question : « Faire émerger un écosystème innovant au milieu du Pacifique, rêve ou réalité ? ». Pour Heiura Itae-Tetaa, l’une des intervenants, – parmi lesquels Jessica Chin Fo, vice présidente de KiwiTech, Florent Malbranche, CEO de Brigad, Daniel Hierso président du Outre-mer Network, Yannick Lecornu, directeur de la CCISM, Christophe Carbou, directeur du pôle innovation, Technopole Nouvelle-Calédonie chez Adecal – ce sont les deux à la fois. « C’est une réalité car les entrepreneurs ont acquis une certaine maturité, cela fait plusieurs années par exemple que la chambre de commerce a lancé l’incubateur Prism et on a chaque année des cohortes d’entrepreneurs innovants. » Pour la directrice de la French Tech Polynésie, « c’est important que les gens puissent comprendre qu’il s’agit d’un mouvement de startup ». Et ce sont à l’intérieur les « décideurs, institutions, du privé et du public qui forment un écosystème qui permet l’émergence et la puissance d’entrepreneurs innovants qui veulent être un levier économique pour notre pays. »