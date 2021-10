TEDxPapeete aborde l’éducation

L’association TEDxPapeete organise sa première édition de conférences 100% online et gratuites sur la thématique « Les nouvelles voi(x)es de l’apprentissage ». Huit conférences seront diffusées du lundi 8 au vendredi 12 novembre, puis à nouveau durant tout le weekend suivant sur la page Facebook de l’association. Les interventions sélectionnées par le siège de Ted Conferences seront plus tard disponibles sur YouTube.

Vivre heureux à l’école, considérer les difficultés d’apprentissage autrement, apprendre à gérer nos émotions, réalisation de soi et enthousiasme… Ce sont des notions qui seront abordées par huit intervenants de l’événement « Les nouvelles voi(x)es de l’apprentissage » de l’association TEDxPapeete. Autour du thème de l’éducation, cinq speakers locaux et trois intervenants internationaux vont « présenter leurs messages qui se trouvent avoir un intérêt pour la thématique centrale, et ils l’aborderont soit d’un point de vue personnel, soit d’une position plus professionnelle », indique Ambre Marza, présidente de l’association, « avec ce qu’elles ont vécu soit dans l’Éducation nationale, soit dans un centre qu’elles ont créé, au contact des enfants ou des adultes ».

En direct et peut-être sur Youtube

Avec les aléas du Covid, l’équipe TEDxPapeete a fait le choix d’un événement entièrement numérique au lieu d’un événement en présentiel à la maison de la Culture. Ainsi une conférence sera diffusée chaque jour sur la page facebook de TEDxPapeete. À la fin de la semaine, ce sera « full access pour toutes les conférences » explique Ambre Marza, elles seront diffusées le samedi et le dimanche avant une nouvelle fermeture de la diffusion. Chaque intervention est sous-titrée dans plusieurs langues. Il faudra ensuite attendre la validation du siège Ted Conferences, pour les retrouver sur Youtube.

Communiqué de presse de l’événement « Les nouvelles voi(x)es de l’apprentissage »