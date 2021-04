Teina Maraeura condamné à cinq ans d’inéligibilité

Le tribunal correctionnel a condamné mercredi le représentant et maire de Rangiroa, Teina Maraeura, à un an de prison ferme, un an de sursis, cinq millions de Fcfp d’amende et cinq ans d’inéligibilité dans l’affaire du FDA, ont annoncé nos confrères de Tahiti Infos.

Teina Maraeura, maire de Rangiroa depuis 1986, vient de perdre sa mairie. Le tribunal correctionnel l’a condamné ce mercredi à un an de prison ferme, un an de sursis, cinq millions de Fcfp d’amende et cinq ans d’inéligibilité dans l’affaire du FDA, ont annoncé nos confrères de Tahiti Infos. La peine a été assortie d’une exécution provisoire, il est donc démis de ses fonctions de maire mais reste représentant à l’assemblée, où il siège dans le groupe Tapura, tant que sa condamnation n’est pas définitive.

Les faits remontent aux années 2000, Teina Maraeura, était alors président du conseil d’administration du FDA. L’enquête ouverte suite à une dénonciation avait révélé des saucissonnages de marchés permettant de se passer des appels d’offres, ainsi qu’une préférence à accorder ces marchés publics à différentes sociétés mais appartenant à la même personne aujourd’hui décédée, Coco Taputuarai. Puis pour fêter son départ, Teina Maraeura avait acheté 200 bouteilles de champagne sur les fonds du FDA, emportant avec lui celles qui n’avaient pas été bues à la soirée.

Poursuivi pour favoritisme et détournement de fonds publics, Teina Maraeura a été reconnu coupable et condamné, mercredi. Toujours selon nos confrères de Tahiti Infos, l’élu a déjà annoncé qu’il faisait appel. L’ancien directeur général du FDA, Mara Aitamai, également poursuivi, a été condamné à deux ans de prison dont un an de sursis, cinq millions de Fcfp d’amende, cinq ans d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer une fonction publique assortis de l’exécution provisoire de la peine. Émile Vernaudon, qui avait précédé Teina Maraeura à la tête du FDA, a été condamné à six mois de prison assortis du sursis simple et cinq millions de Fcfp d’amende, pour avoir conservé son véhicule de fonction.