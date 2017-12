Téléthon : des souris et des hommes … – Edito 08/12/2017

Depuis trois ans que je tiens cette chronique je pense vous avoir prouvé dès que l’occasion m’en était donnée à quel point m’importait la cause animale. Me faisant le relais de toutes les dénonciations pour mauvais traitements, inciter à la stérilisation, à ne pas les considérer comme des objets, à me révolter contre les propos de certains surfeurs qui prônaient un abatage massif de requins, etc., etc. Je tenais à le rappeler en préambule de ce qui va suivre car malgré ma sincère et profonde empathie pour nos amis les bêtes, je n’en suis pas pour autant devenu un illuminé qui complètement converti à la cause en oublierait l’humain.

Et bien j’ai un scoop pour tous ceux qui s’en offusquent. Figurez-vous qu’en Europe et en France, les protocoles de tests sur des animaux sont absolument et légalement obligatoires avant de pouvoir passer sur des tests sur l’homme et enfin de mettre un traitement sur le marché. Quel que soit le médicament. Cela ne peut se faire n’importe comment, ainsi dans notre République les ministères de l’agriculture et de la recherche ainsi que des comités d’éthique indépendants examinent tous les protocoles de recherche impliquant des animaux qui sont très stricts.

