Temae : des travaux sans autorisation ?

Les associations environnementales qui défendent la plage de Temae à Moorea s’alarment de voir des travaux de terrassement sur l’emplacement envisagé pour une nouvelle route d’accès à la plage publique, qui devait permettre à Louis Wane de fermer celle qui traverse la cocoteraie et de procéder à la construction d’un nouvel hôtel.

Que faisaient les camions de terre et les pelleteuses qui sont apparues sur les parcelles CO18 et CM1 ? La fédération Tahei Auti ia Moorea dénonce des travaux de défrichage et de remblai sans autorisation – ni la mairie ni la Direction de la construction n’ont reçu de demande. La mairie a fait constater les faits par la police municipale, et la fédération a fait faire un constat d’huissier et un signalement à la Direction de l’environnement.

Car il ne s’agit pas de n’importe quel emplacement. C’est dans cette zone que Louis Wane aurait proposé au Pays un don de 4,8 hectares pour l’aménagement d’un accès reliant la route de l’aéroport à la plage publique de Temae – un projet qui a la faveur de la commune – ce qui lui permettrait de fermer la route qui traverse la cocoteraie et d’envisager la construction d’un nouvel hôtel voisin du Sofitel. Une offre jugée intéressante il y a quelques semaines par Moetai Brotherson, qui avait assuré aux associations qu’il se ferait « médiateur » dans cette affaire. Il était alors question d’organiser une grande réunion de « l’ensemble des parties, la commune, la fédération et le groupe Wane, pour tenter de trouver un terrain d’entente. », dit Alain Bonno.

Les défenseurs de la plage publique sont d’autant plus outrés qu’ils rappellent que la question de la propriété de la route de la cocoteraie n’est pas tranchée par la justice ; l’association attend une décision de la cour administrative d’appel de Paris dans le cadre de sa demande d’intégration de cette route dans le domaine public routier.

« On n’en a pas encore parlé que les travaux commencent déjà »

« Les travaux ont commencé en fin de semaine dernière, avec le défrichement et le remblai, poursuit-il, il y a eu des allées et venues de camions qui viennent déverser de la terre et des cailloux pour ce qui, en tout cas, ressemble à la réalisation d’une route d’accès parallèle à la piste de l’aérodrome. Et donc là, ça commence du côté de la plage publique, et il semble qu’à l’autre extrémité, au niveau de la route qui fait accès à l’aéroport, des travaux vont commencer pour pouvoir rejoindre et faire un tracé. Donc on n’en a pas encore parlé que les travaux commencent déjà. » La fédération affirme également que le maire délégué de Teavaro, Ronald Teariki, se trouvait sur place et a voulu s’opposer à la prise de photos. Il n’a pas répondu à nos appels.

Selon Alain Bonno, la Direction de l’environnement aurait joint l’architecte du groupe Wane, pour qui il s’agit seulement pour un privé de faire une route chez lui. Il faut cependant rappeler que seuls les aménagements inférieurs à 200 mètres3 sont dispensés d’autorisation administrative, qu’une déclaration préalable est nécessaire de 200 à 1 000 m3, et qu’au-delà un permis d’aménager est nécessaire. L’architecte se serait engagé à « régulariser », et les engins ont quitté les lieux.