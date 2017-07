Temaeva au marae, un spectacle « merveilleux et authentique »

© Élodie Largenton © Élodie Largenton © Élodie Largenton © Élodie Largenton © Élodie Largenton © Élodie Largenton © Élodie Largenton © Élodie Largenton © Élodie Largenton

Les spectateurs qui ont assisté à la deuxième représentation de Te Hau pahu nui, de la troupe de Coco Hotahota, au marae Arahurahu, ont été émerveillés par la beauté et la puissance du spectacle.

Chaque samedi du mois de juillet, Temaeva raconte l’histoire de l’alliance de trois chefferies sur le marae Arahurahu de Paea. Un spectacle qui a ravi les spectateurs, séduits par la beauté des costumes, impressionnés par le jeu des couleurs et l’utilisation de la fumée, et épatés par la mise en scène. L’arrivée des cours royales, l’union des chefferies symbolisée par le epa et la danse effectuée sur la montagne sont les moments forts de ce spectacle de Coco Hotahota. « Authentique » et « magnifique » sont les deux qualificatifs les plus employés par les spectateurs rencontrés à l’issue de la représentation.

Il reste trois samedis pour voir ce spectacle Te Hau pahu nui, du groupe Temaeva, au marae Arahurahu : les 15, 22 et 29 juillet. Les billets sont en vente à Carrefour, Radio 1 Fare ute et sur la billetterie en ligne www.ticket-pacific.pf. Tarif unique : 2 000 Fcfp.