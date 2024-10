Temanava Domingo prête pour Miss France

Miss Tahiti 2024, Temanava Domingo, s’apprête à se lancer pour de bon dans l’aventure Miss France. Elle partira pour Paris le 5 novembre, avant le voyage d’intégration des 30 candidates qui cette année découvriront la Cote d’Ivoire.

Qui sera la 95e Miss France, le 14 décembre prochain à Poitiers ? Toute la Polynésie est persuadée de la réponse : Temanava Domingo a pour eux toutes les qualités pour devenir la sixième vahine à rafler la couronne suprême, après Edna Tepava (1974), Thilda Fuller (1980), Mareva Georges (1991), Mareva Galanter (1999) et Vaimalama Chaves (2019).

Elle se sent « sereine », « prête » et « impatiente » de prendre l’avion pour la France la semaine prochaine, disait ce matin Temanava dans nos studios. Au-delà de l’aspect physique, c’est la préparation mentale qui est importante pour elle : « oser se faire confiance », c’est le mot d’ordre de Miss Tahiti.

Un voyage d’intégration en Côte d’Ivoire

Le secret de l’assurance et du sourire de Temanava, c’est sans doute sa curiosité et sa soif d’apprendre. « Je suis curieuse, j’aime apprendre et j’apprends tous les jours. » En arrivant à Paris elle remplira ses obligations de Miss Tahiti, avant de rejoindre les autres candidates à Miss France le 14 novembre pour le voyage d’intégration qui cette année emmène les jeunes femmes en Côte d’Ivoire. Temanava est ravie : « J’ai toujours rêvé d’aller en Afrique. »

Que pense-t-elle des autres candidates ? « Elles sont toutes magnifiques, dit-elle en riant, ce n’est pas pour rien qu’on est candidates à Miss France ! » Mais elle se projette plus loin que la soirée du 14 décembre au Futuroscope : c’est l’année de règne de Miss France qui la fait rêver. « C’est ça qui m’appelle vraiment, comme pour le titre de Miss Tahiti, c’est vraiment l’après-couronnement, ce voyage, les expériences humaines qu’on a l’opportunité de vivre. »

Miss Tahiti n’oublie pas le fenua. Elle dit prendre toujours autant de plaisir à aller à la rencontre des jeunes Polynésiens, et elle n’oublie pas non plus sa formation de coach de vie. La cause qu’elle s’est choisie est celle de la santé mentale : « l’idée que je veux transmettre, c’est vraiment de prendre soin de soi. Et dans un monde où il y a beaucoup de violence et de harcèlement, j’aimerais aider les personnes à avoir plus conscience de leurs propres actions, et inspirer des valeurs comme l’écoute, le partage, le non-jugement », dit celle que Leiana Faugerat décrit comme « bonne élève et bienveillante ».

Si vous voulez encourager Temanava, rendez-vous le soir du 5 novembre à l’aéroport de Tahiti-Faa’a : « Ça me fera plaisir de voir tout le monde ! »