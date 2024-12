Temanava Domingo : un retour aux sources chargé d’émotions et de projets

Après avoir fait briller Tahiti sur la scène de Miss France, Temanava Domingo revient sur son incroyable aventure, entre émotion, rencontres marquantes et défis relevés. Elle partage son ressenti sur son classement parmi les 15 finalistes, l’impact de cette expérience sur son développement personnel, mais aussi ses projets pour l’avenir, comme son engagement auprès de la jeunesse polynésienne.

Tu es de retour à Tahiti après ton aventure à Miss France, comment te sens-tu à ton arrivée ?

« Je me sens plutôt bien, c’est vrai. Là, la pression commence à redescendre, donc il faut que je me réadapte à ma vie ici à Tahiti. Mais je me sens bien, j’ai hâte de reprendre aussi mon règne en tant que Miss Tahiti, et je prends le temps là pour moi pour me recentrer et pour pouvoir bien commencer la nouvelle année. »

Quel a été ton programme depuis ton retour à Tahiti ?

« Depuis que je suis arrivée, c’est rangement parce qu’à Miss France on a reçu beaucoup de cadeaux. J’ai des valises pleines, donc rangement, tri et beaucoup de repos. Parce que c’est vrai que c’est une aventure qui est intense et qui demande beaucoup d’énergie. Donc là, mon principal objectif, c’est de me recharger, de profiter un peu du bon temps et de reprendre un peu des couleurs. »

Pendant ton aventure, y a-t-il eu des moments qui t’ont particulièrement marquée ?

C’est vrai que je me suis posé la question. Et en fait, j’ai tellement aimé cette aventure, vraiment, j’en ai profité pleinement. Du premier jour jusqu’à la fin. Et je pense que la Côte d’Ivoire, mon arrivée en Côte d’Ivoire, c’était hyper émouvant parce que c’est la première fois que j’allais en Afrique, et on a eu un accueil incroyable. Donc c’est la rencontre d’une culture différente, d’un peuple. Et ça, ça m’a beaucoup émue. Et après, je pense que tous les jours, je me rendais compte de la chance que j’avais de vivre cette aventure. Vraiment, j’étais toujours émerveillée, même si parfois j’avais mal aux pieds avec toutes ces répétitions, mais franchement ça allait. Je pense que chaque moment est marquant dans cette aventure parce qu’on ne l’a vécu qu’une fois. »

Leïana Faugerat (la directrice du comité Miss Tahiti) nous a confié qu’elle avait l’impression que les critères du jury avaient évolué en même temps que le règlement du concours. Elle disait qu’aujourdhui ils recherchent davantage une femme avec uns storytelling et une personnalité. Qu’en penses-tu ?

« Je pense que dans la vie, tout évolue, comme ce concours Miss France, qui garde quand même ses traditions. Après, à la recherche d’une personnalité, d’une histoire, je suis d’accord, mais je pense que tous les candidats qui ont participé à ce concours avaient une personnalité, avaient une histoire. Et je pense que comme tout concours, c’est une question de destin et d’étoiles, peut-être que ce soir-là, c’est celle de notre Miss France actuelle qui s’est alignée. De mon côté, la beauté, elle n’est pas que physique. C’est bien plus que ça, et c’est ce que j’ai exprimé dans mon discours. Donc, le résultat est ce qu’il est, et je pense qu’on devrait peut-être pas trop suranalyser ce résultat et plutôt s’en inspirer. »

En partant de ce constat penses tu que la prochaine Miss Tahiti devra faire les choses autrement?

« Alors, je verrai bien avec celle qui sera élue en juin, en fonction de son histoire, de ce qu’elle est. Mais le conseil que je donnerai, avec ou sans changement de règlement, c’est de profiter pleinement et d’être soi-même. Et quand je dis d’être soi-même, c’est que cette aventure, elle demande juste de faire rayonner ce que nous avons en nous. On ne nous demande pas de changer parce que les règles changent. Donc, c’est d’être fidèle à ce que l’on est et de faire confiance. Soit c’est notre chemin, soit ce n’est pas notre chemin. »

Qu’est-ce que tu retiens particulièrement de cette expérience ?

« Sur le plan personnel, c’est une aventure qui m’a fait grandir dans le sens où j’ai appris à m’affirmer davantage. C’est vrai que j’étais stressée avant d’intégrer cette aventure, et en fait, ça s’est super bien passé. J’ai créé de très très beaux liens avec de belles personnes. Tout ce que j’appréhendais s’est super bien passé. Donc faire confiance et c’est une aventure qui transforme, comme toute expérience dans la vie. «

Tu as mentionné sur les réseaux au lendemain de la soirée d’élection une phrase qui dit que « le chemin est aussi important que le résultat ». Avec du recul, cette phrase prend-elle encore plus de sens pour toi ?

« Oui, complètement. C’est sûr qu’en fait, quand on participe à un concours ou quand on a des objectifs, on fait tout ça pour le résultat. Mais vraiment, quand j’ai vécu l’aventure Miss France, chaque journée m’a apporté quelque chose. En fait, lorsqu’on est dans l’apprentissage, on se rend compte que sur le chemin, il y a beaucoup, beaucoup de trésors. Ce n’est pas que le trésor final. C’est comme dans une chasse au trésor, on attend le trésor final, mais finalement, c’est l’aventure, c’est la compagnie, ce sont les personnes qui sont là, qui comptent dans cette histoire. Aujourd’hui, pour moi, c’est une phrase qui restera ancrée en moi, dans tout ce que je vivrai, et ça n’empêche pas d’avoir de l’ambition. Au contraire, l’ambition doit toujours être présente, et je pense que je suis une femme ambitieuse, mais qui accepte aussi de prendre du recul lorsque c’est nécessaire. »

Quelles valeurs de la Polynésie as-tu essayé de transmettre pendant cette aventure ?

« Je pense que j’ai réussi à toucher les cœurs de plusieurs Français et aussi des médias en France. Moi, j’étais très fière de dire que je suis Miss Tahiti, parce que finalement, les mots qui revenaient souvent étaient la douceur, la simplicité, et surtout la joie de vivre. Je pense que ce sont des valeurs qui résonnent avec ce que je considère comme des valeurs polynésiennes ».

Quels sont tes projets pour 2025, notamment en tant que Miss Tahiti ?

« Je pense qu’il y a plein de nouvelles présentations qui m’attendent encore. J’aimerais bien continuer aussi des voyages dans les îles, aller à la rencontre des Polynésiens dans les îles. Mais pour le moment, je prends le temps de me poser, de choisir ce que je vais faire, mes priorités. J’ai encore quelques mois pour continuer de faire rayonner mon titre de Miss Tahiti. Et il y a des projets que j’ai mis en stand-by parce que j’étais dans la préparation pour Miss France. Notamment des projets qui concernent les jeunes. Donc je pense que ça va pouvoir se remettre en place. J’en parlerai sur mes réseaux, mais j’ai plein, plein d’idées. «

Des indices sur ces projets concernant la jeunesse ?

« Ce qui me vient, c’est déjà que je suis allée à Papara avec SOS Village, j’aimerais bien y retourner. Et pourquoi pas créer des choses. Je ne sais pas trop ce qu’il est possible de faire, mais je prépare d’abord tout ça pour en parler avec les associations. Il y a aussi SOS Suicide, avec qui j’ai collaboré. L’idée ça serait de collaborer avec les associations et de pouvoir les mettre en lumière, mais surtout de faire entendre les jeunes. On verra comment, mais j’ai quelques idées. »

Un message à adresser à ceux qui t’ont soutenue ?

« Oui, j’ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour tous les soutiens que j’ai reçus. C’est incroyable parce qu’ils croyaient tous en moi très fort, et j’ai été soutenue peu importe le résultat. Donc vraiment, mauruuru. »