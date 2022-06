Modeste, l’étudiant de 21 ans qui a mis ses études en pause pour faire campagne, crédite l’affiche Tavini dans son ensemble pour le bon résultat obtenu au premier tour des élections législatives. Des trois candidats bleu ciel, il est sans doute celui qui aura le plus de difficulté au second tour, car il y a plus de 20 points d’écart entre son adversaire Nicole Bouteau et lui.

« C’est une petite victoire d’être au second tour dans la première circonscription lorsqu’on est du Tavini Huiraatira », dit Tematai Le Gayic qui a recueilli 20,11% des suffrages face à Nicole Bouteau, loin devant avec 41,9%. Il estime que « le trio » celui qu’il constitue avec Moetai Brotherson et Steve Chailloux, « a vraiment été bénéfique », notamment parce que le député sortant a fait la démonstration de ses qualités de parlementaire ces 5 dernières années, dit-il.

Tematai Le Gayic est également satisfait d’avoir mérité la confiance que le Tavini avait placé en lui, alors que sa candidature avait été accueillie avec un certain scepticisme, même dans son propre camp.

Les prochains jours seront surtout consacrés à Tahiti et Moorea, « là où il y a eu le plus d’abstentionnistes ». C’est également ce que fera son adversaire Nicole Bouteau. Mais surtout sous la forme de visites en porte-à-porte, car « dans les zone urbaine les gens ne sont pas très friands de meetings », dit Tematai Le Gayic.