Tensions à la DTPN : Fritch affiche son soutien à Mario Banner

Édouard Fritch a adressé un courrier au ministre de l’intérieur Gérald Darmanin. Dans celui-ci, le président du gouvernement affiche clairement son soutien au grand patron de la police nationale au fenua, Mario Banner. Ce dernier est sous le coup de plaintes émanant d’un couple de policiers métropolitains, eux-mêmes accusés de propos racistes. Edouard Fritch dit craindre une « campagne anti-française » par le Tavini et l’EPM dans le contexte électoral actuel.

Les tensions à la DTPN se sont invitées dans la presse nationale : le Journal du dimanche révèle qu’Edouard Fritch a écrit au ministre de tutelle de Mario Banner, pour prendre sa défense dans les multiples conflits qui l’opposent à plusieurs fonctionnaires de police.

Pour rappel, en février dernier, on apprenait que deux plaintes pour harcèlement moral avaient été déposées en fin d’année dernière contre Mario Banner par deux femmes officiers, la chef d’état-major et son adjointe, le commandant Valérie Bailleul. Très vite, cette dernière et son mari Jean-Michel Bailleul, à la tête du renseignement territorial, étaient visés par une plainte du syndicat Alliance les accusant de propos racistes, alors que débarquait au fenua une mission de l’Inspection générale de la police nationale. Aujourd’hui, ce même couple accuse Mario Banner de « harcèlement moral et de dénonciation calomnieuse », et le poste de directeur territorial de la police nationale est indiqué comme « susceptible d’être vacant ».

Pour épicer encore l’affaire, il faut rappeler que les mutations en Polynésie, en 2020, de ce fonctionnaire de police, ancien secrétaire général du SCSI-CFDT (syndicat des cadres de la sécurité intérieure) et de son épouse, avaient été critiquée par d’autres syndicats qui y voyaient du « favoritisme ». Pour SCSI-CFDT, Mario Banner est un manager toxique qui n’en est pas à la première plainte contre lui, sur fond de services de police handicapés par plusieurs arrêts psy parmi les officiers de la DTPN.

Éviter une instrumentalisation à des fins politiques

À quelques semaines des territoriales, Edouard Fritch s’est officiellement positionné en soutien à Mario Banner. Dans un courrier adressé au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et repris dans les colonnes du Journal du dimanche, le chef de l’exécutif polynésien indique qu’une pétition contre les deux fonctionnaires qui « impriment par leurs propos et par leurs comportements racistes une ambiance délétère » aurait rassemblé « 70% des agents de la DTPN de toutes tendances syndicales et de tous statuts ».

Il s’inquiète d’une éventuelle instrumentalisation de l’affaire qui a « pris une dimension qui risque de se transformer en bataille politique ». Il y explique qu’en cette période électorale il s’agit d’un « enjeu majeur » pour l’avenir. Il y voit là une « aubaine forte pour le parti indépendantiste Tavini et l’Eglise protestante ma’ohi de s’immiscer dans cette affaire qui agite la DTPN de Papeete, pour lancer une vaste campagne anti-française ».

Enfin Edouard Fritch insiste sur le « très mauvais signe envoyé à la Polynésie et aux Polynésiens” si une mutation de Mario Banner, proche de la retraite et seul Polynésien directeur d’un service d’Etat au fenua, venait à être prononcée. Il demande donc que le ministre de l’Intérieur attende « le règlement de la situation du couple Bailleul » avant toute décision concernant Mario Banner.