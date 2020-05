Le nom de Jacquie Graffe apparaîtra bien en tête de la liste ‘Otahira’a no te hau ‘e te Ruperupe no te ‘oire no Pa’ea lors du second tour des municipales à Paea. Mais ce devrait être Tepuaraurii Teriitahi, élue à l’assemblée de Polynésie française où elle préside le groupe Tapura, qui mènera les Verts d’ici le 28 juin. Une décision « respectée mais pas acceptée » par la fille du tavana disparu Maeva Graffe.

Qui pour remplacer Jacquie Graffe ? La question n’a été que très peu été évoquée pendant les trois jours d’hommage de Paea à son tavana disparu. Mais alors que la date du 28 juin a été confirmée pour le second tour des municipales, les candidats de ‘Otahira’a no te hau ‘e te Ruperupe no te ‘oire no Pa’ea, privés de tête de liste, devaient bien se trouver un nouveau chef de file. C’était l’objet de la réunion qui s’est tenue lundi soir à Paea, au cours de laquelle Tepuaraurii Teriitahi a été désignée pour « mener la campagne ». La présidente du groupe Tapura à l’assemblée, était déjà « souvent mise en avant » par Jacquie Graffe, qui limitait les interventions publiques et médiatiques ces derniers mois. « Et il l’avait préparée, en la lançant lors des législatives de 2017 », comme le note une militante. Sixième de la liste des Verts, elle base quoiqu’il en soit sa légitimité sur le groupe : « C’est la demande des colistiers de me voir mener la liste », insiste l’élue.

La fille de Jacquie Graffe pas convaincue

Si elle a recueilli une large majorité, cette désignation n’était pas unanime. La fille du tavana défunt, Maeva Graffe, elle-même conseillère municipale, s’était aussi « proposée » pour mener la liste. « La décision qui a été prise, je la respecte, mais ça ne veut pas dire que je suis d’accord », explique-t-elle ce mardi, regrettant que « certains se soient réunis avant la réunion, visiblement dès dimanche, pour s’organiser entre eux ». La huitième de liste estime en outre que Rita Huuti-Delmas, en tant que « numéro 2 choisie » par son père, « était la plus légitime » pour prendre les rênes du mouvement. « En tout cas, c’est bien Jacquie Graffe, et pas Tepuaraurii Teriitahi, qui reste à la tête de cette liste », insiste-t-elle.

Un désaccord qui pourrait resurgir dans l’après-scrutin. En cas de victoire de ‘Otahira’a no te hau ‘e te Ruperupe no te ‘oire no Pa’ea le 28 juin, il faudra désigner un maire parmi les colistiers. « C’est le conseil municipal qui décidera et tous les élus peuvent prétendre au titre de maire », pose Tepuaraurii Teriitahi, « d’abord concentrée sur la campagne » mais qui sera, le cas échéant, candidate. Maeva Graffe pourrait aussi l’être. « Encore faut-il gagner », précisent les deux colistières.

Campagne difficile à venir

Et la victoire est loin d’être acquise pour la liste signée du slogan « A Here ia Paea! ». Le 15 mars, alors que Jacquie Graffe se présentait pour un huitième mandat consécutif, les électeurs ne lui avait conféré qu’une avance minime – 87 voix – sur la liste Na Manu’ura E Rua, te Hono i te Tumu Nui. Son chef de file Tony Géros peut compter sur le soutien du Tavini et du Tahoera’a, et sur la division de la majorité municipales : Jean-Claude Hapairai, longtemps premier adjoint de l’ex tavana, devrait maintenir sa candidature malgré ses modestes 16,8%. Tepuaraurii Teriitahi reconnait que « la campagne va être difficile ». Mais pas question de changer de stratégie : il s’agit de s’inscrire « dans la continuité » de celui qui a tenu la mairie pendant 45 ans.