La communauté de communes du sud de Tahiti Terehēamanu, présidée par le maire de Teva i Uta Tearii Alpha, a convié le président et quelques membres de son gouvernement, ce lundi, pour une présentation de son projet de territoire à l’horizon 2030.

Cette rencontre a permis à Terehēamanu de présenter son diagnostic de territoire, mettant en exergue les atouts de l’ensemble de la zone géographique concernée. Cette communauté regroupe 5 communes et comprend Hitiaʻa ʻo te Rā, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest, Teva I Uta et Papara. Elle totalise près de 53 000 habitants, soit 25 % de la population et 70 % de la superficie de Tahiti.

Un PGA commun pour les 5 communes

Les maires de cette communauté fixent un cap sur 2030, et souhaitent être accompagnés sur toutes les transitions de leur territoire. L’enjeu est celui du développement durable et de l’aménagement du sud de Tahiti. Tearii Alpha veut notamment travailler à la mise en place d’un plan général d’aménagement (PGA) à l’échelle de la communauté de communes, comme l’y invitait d’ailleurs le dernier rapport de la chambre territoriale des comptes. Tereheamanu pourrait aussi gérer collectivement les espaces maritimes qui relèvent de ses membres. Rappelons aussi que le vote unanime de l’assemblée, le 17 janvier dernier, pour rendre applicables les articles 48 et 55 du statut d’autonomie, va permettre de transférer aux communes ou aux communautés de communes qui le souhaitent certaines compétences – l’action sociale, par exemple –, la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics.

Sous l’impulsion et la volonté de cinq maires, Terehēamanu est installée depuis le 1er janvier 2021 avec une représentation égale des communes : 5 maires, 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants ; une vision partagée du pôle de développement autour de la ville de Afaahiti, point de convergence ; la reconnaissance que la diversité des communes membres est un atout. La communauté de communes affiche l’ambition de soutenir la création de richesse de proximité et de devenir des acteurs de la transformation et des transitions économique, environnementale, énergétique, démographique et sociétale de leur territoire.

Avec communiqué