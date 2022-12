Territoriales : Heiura-Les Verts cherche ses candidats sur Facebook

À quelques mois des territoriales Heiura-Les Verts, le parti écologiste, lance un appel à candidature sur sa page Facebook, et ouvre la voie à qui le souhaite pour figurer sur la liste qu’il présentera aux élections territoriales.

Sur sa page Facebook, le parti écologiste lance un appel à candidature et ouvre la voie à qui le souhaite pour figurer sur la liste des territoriales d’avril 2023. Aujourd’hui, l’avenir environnemental est au cœur de toutes les préoccupations, et chaque semaine des personnes, au travers d’associations, interpellent sur le sujet. La problématique des effets du changement climatique nécessite, selon Jacky Bryant, qu’un maximum de personnes engagées ou sensibles à la cause se mobilisent et que « le discours de l’écologie politique » soit porté d’urgence. Heiura-Les Verts est donc à la recherche de personnes jeunes, moins jeunes, mais qui surtout ont « la volonté et l’espoir de croire que le politique a encore les capacités de changer ou de fixer des objectifs pour porter la gestion du pays vers ces objectifs », précise le secrétaire général du parti.

Face aux grands partis et leur présence sur le terrain, l’écologie politique peine à se faire une place sur l’échiquier électoral polynésien. Heiura-Les Verts parie donc sur le réseau social pour diffuser son appel : passer de l’activisme de clavier à l’activisme réel.