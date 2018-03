Territoriales : le recours de Tevai Haumani rejeté

Le tribunal administratif de Papeete a rejeté vendredi matin le recours du candidat aux territoriales, Tevai Haumani, qui avait tenté de déposer sa liste un quart d’heure après la fin du délai légal de dépôt des candidatures lundi dernier. La juridiction n’a relevé aucun « cas de force majeur » de nature à accepter la candidature tardive de Tevai Haumani.

Le tribunal administratif de Papeete a rejeté vendredi le recours du candidat aux territoriales, Tevai Haumani, qui contestait le refus d’enregistrement de sa liste par les services du haussariat. Le dépôt des candidatures était ouvert du 12 au 26 mars à 12 heures. Or, Tevai Haumani était arrivé à 12h13 au haut-commissariat le 26 mars. Devant le tribunal, le jeune homme a reconnu son retard et n’a pas été en mesure de le justifier. Il a uniquement indiqué avoir connu des difficultés pour constituer sa liste en affirmant que « les services de plusieurs mairies ont exercé des pressions sur des personnes ayant manifesté l’intention d’être candidates sur la liste et refusé de fournir les pièces justificatives nécessaires au dépôt de celle-ci ». Problème pour le juge administratif, ces pressions auraient dû faire l’objet de plaintes au pénal et la simple affirmation de leur existence ne justifie pas aujourd’hui le retard dans le dépôt de la liste. Le recours a donc été rejeté.