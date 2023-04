Territoriales : le Tavini en tête de Papeete à Teva i Uta

Le parti indépendantiste arrive en tête de ce scrutin dans une bonne partie de la zone urbaine et sur l’ensemble de la côte Ouest de Tahiti. Il créé notamment la surprise à Papeete, Punaauia, ou Teva I uta, communes des tavana rouges Michel Buillard, Simplicio Lissant ou Tearii Alpha. Le Tapura garde toutefois son leadership à Pirae et Arue.

C’est une première aux territoriales d’après Tematai Le Gayic : le Tavini est arrivé en tête du premier tour à Papeete avec 32% des voix, contre 29 pour le Tapura, parti du président sortant Édouard Fritch mais aussi du tavana Michel Buillard. A here ia Porinetia (15%) obtient une belle troisième place devant le Amuitahira’a (13%) pourtant historiquement fort dans la capitale.

Et le parti bleu ciel ne s’est pas arrêté là : il domine de Papeete jusqu’à Papara. Sans surprise, le Tavini est loin devant à Faa’a (54% contre, 18% pour le Tapura, 11% pour A here ia Porinetia, 8% pour le Amuitahiraa), mais il créé aussi la surprise à Punaauia. Avec 3324 voix, le parti d’Oscar Temaru (29%) devance de plus de 200 voix le Tapura (27,1% des voix exprimées) et le A here ia Porinetia de Nuihau Laurey (21,5%). Toujours plus à l’Ouest, le mouvement indépendantiste est, là encore sans surprise, devant à Paea, commune de Tony Géros, avec 42% des voix, devant le Tapura (22%), le Amuitahira’a et a here ia Porinetia (14%). Mêmes écarts à Papara : où les bleu ciel rassemblement 45% des voix, contre 20% pour le parti d’Édouard Fritch, 14,5% pour A here Ia Porinetia, et seulement 13,6% pour l’ancien tavana Bruno Sandras. Même Teva i Uta, terres de Tearii Alpha, cède aux bleu ciel (37%) contre 33% pour le Tapura.

Côté Est, Édouard Fritch remporte tout de même le scrutin dans sa commune de Pirae, avec 37% des voix contre 19 pour le Tavini, 18,5 pour A here Ia Porinetia et 18% pour le Amuitahira’a. Moins d’avance en revanche à Pirae, où la tavana Teura Iriti s’était pourtant rallié aux rouge voilà quelques mois : le parti au pouvoir rassemble 30,3% des voix, juste devant le Tavini (28,9%), et A here ia Porinetia (19,5%). Le Amuitahira’a, ancien partie de la tavana, est distancé (10%).