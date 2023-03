Territoriales : sept listes déposées pour le premier tour

Le Tavini, Ia Ora te Nunaa et le Amuitahiraa ont déposé leur liste ce matin au Haut-commissariat. Avec Heiura-Les Verts, le Tapura Huiraatira, A Here ia Porinetia et Hau Ma’ohi, ce sont donc 7 listes qui se disputeront les suffrages des électeurs le 16 avril.

Ce sont d’abord les trois députés Tavini, tous têtes de section, qui se sont présentés ce lundi matin au Haut-commissariat. La liste déposée, a déclaré Moetai Brotherson, est à un nom près celle annoncée samedi au congrès.

Peu avant 11 heures, Teva Rohfritsch, Nicole Bouteau et Teura Tarahu-Atuahiva sont arrivés pour déposer la liste de Ia Ora te Nunaa. Le sénateur a qualifié d’« enthousiasmant » le processus de sélection des candidats. Pas de transfuges d’autres formations, affirme-t-il, « tous les candidats sont Ia Ora te Nunaa ». On note toutefois la présence en tête de section des Iles Sous-le-Vent de Teha Temarii de Bora Bora, d’abord annoncée chez A Here ia Porinetia, mais qui n’avait pas accepté la place qu’on lui proposait sur la liste conduite par Nuihau Laurey.

Contrairement aux autres partis Ia Ora te Nunaa n’a pas tenu de congrès grand public pour annoncer la composition de sa liste : les listes des sections ont été discutées en amont, puis un conseil politique s’est discrètement tenu samedi.

Les têtes de section sont Nicole Bouteau (IDV 1), Dan Pihaatae (IDV 2),Teva Rohfritsch (IDV 3), Teha Temarii (ISLV), Gilbert Maa (Tuamotu Ouest), Irma Porutu (Tuamotu Est & Gambier), Bella Hauata (Australes) et Loise Nanoa (Marquises). Une conférence de presse est prévue mercredi matin, pour présenter tous les candidats en bonne et due forme.

Enfin on a vu arriver Bruno Sandras et Pascale Haiti une demi-heure avant l’heure fatidique. La liste du Amuitahiraa a été un peu « compliquée » à finaliser : « surtout parce qu’il y a 10 lignes manuscrites que chaque candidat doit faire », dit Bruno Sandras. Le parti orange a pris en compte les militants de longue date, affirmet-t-il. Sont-ils tous autonomistes ? « Ah non, absolument pas. Ce sont des gens qui sont de vrais militants du Amuitahiraa, pas comme ceux que nous avons fait élire en 2018 et qui nous ont quittés depuis. »

Selon la responsable de la réglementation et des affaires juridiques du Haut-commissariat, « deux ou trois » listes ont voulu s’enregistrer mais ne présentaient pas de dossier complet. Ils avaient été invités à revenir avant ce lundi à midi, mais il n’y a pas eu de surprises. Pas de nouvelles de Mahinui Temarii, qui affirmait pourtant pouvoir s’aligner le mois prochain. Quant au Here Ai’a de Gustave Taputu, éjecté de la liste Hau Ma’ohi de Tauhiti Nena, il aurait tenté dimanche un rapprochement avec le Amuitahiraa. Mais le congrès orange avait déjà eu lieu la veille, et validé la liste des candidats : « trop tard et trop compliqué », disait ce matin Bruno Sandras, d’autant que le parti rose et blanc aurait demandé pas moins de 10 places sur la liste.