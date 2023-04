Territoriales : Tapura et Tavini en tête, A here et le Amuitahiraa au coude à coude

[RÉSULTATS PROVISOIRES] Sans surprise, le Tapura et le Tavini se démarquent nettement dans les résultats provisoires de ce premier tour, avec plus de 30% des suffrages exprimés. A here ia Porinetia et le Amuitahira’a évoluent, au gré des résultats, autour de la barre des 12,5% nécessaires pour se qualifier pour le 30 avril, avec pour le moment un avantage au jeune mouvement de Nuihau Laurey et Nicole Sanquer.

Le Tapura et le Tavini se démarquent nettement dans les résultats provisoires de ce premier tour, qui concernent pour l’instant principalement les archipels. Les rouge et les bleu ciel, favoris de ce scrutin, obtiendrait entre 30 et 40% des voix. Derrière, le A here Ia Porinetia est au coude à coude avec le Amuitahiraa o te nuna’a ma’ohi pour la troisième place. Une bonne surprise pour le jeune mouvement de Nuihau Laurey et Nicole Sanquer, qui participe à ses premières territoriales et qui semble en mesure de se maintenir au dessus des 12,5% des voix exprimées, barre fatidique pour se qualifier au deuxième tour du 30 avril. Un moins bonne surprise pour l’ex-Tahoera’a, qui avait réuni près de 30% des voix lors des territoriales de 2018, et qui pointe à l’heure actuelle à un peu plus de 10%. Beaucoup de bureaux de Tahiti et de la zone urbaine n’ont toutefois pas encore été totalement dépouillés, et les orange pourraient compter sur un regain tardif de voix.

Les autres listes, dont Ia Ora te Nuna’a, Hau Maohi et Heuira Les Verts sont largement distancées.