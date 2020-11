Teura Iriti entendue par la DSP dans le cadre de l’affaire des procurations de Arue

La tavana de Arue était convoquée ce lundi après-midi à la DSP, pour une audition libre. Une enquête est en cours sur une possible fraude aux procurations lors des municipales de juin dernier.

Pas de commentaire, visiblement pas d’avocat, et surtout « pas de problème », d’après Teura Iriti. « Ils avaient des questions et j’y ai répondu, explique la maire d’Arue. Je laisse la justice faire son travail ». L’élue Tahoera’a, qui a remporté les municipales grâce à sa liste d’ouverture « Arue Ia Papa’oa », a été entendue, cet après-midi, par la Direction de la sécurité publique. Une « audition libre » et « relativement courte », précise-t-elle, qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte sur des soupçons de triche lors du second tour du scrutin du 28 juin.

Alors qu’il avait reconnu sa défaite – par 79 voix d’écart – au soir de l’élection, le maire sortant Philip Schyle avait dénoncé, quelques jours plus tard, des irrégularités « graves et flagrantes » dans les procurations utilisées lors de ce second tour. Il affirme qu’au moins une centaine de procurations ont été récoltées et remplies de façon frauduleuse avant d’être validées « à la chaîne » par certains officiers de police judiciaire de la DSP. Le camp Tapura assure avoir des preuves que ces procurations ont bien été faites au bénéfice de la liste Arue Ia Papa’oa. Les soutiens de l’ancien maire citent des liens familiaux entre un des agents de la DSP mis en cause et des colistiers de Teura Iriti, et assurent qu’une part non négligeable de ces procurations ont été faites au bénéfice de colistiers de la candidate victorieuse.

Un signalement déposé au Haussariat par Tepuanui Snow, autre candidat malheureux avec la liste Ia Ora Arue, avait débouché sur une enquête administrative menée par le directeur de la DSP Mario Banner, qui a abouti à la suspension de cinq agents. L’un d’eux a obtenu la semaine dernière la suspension de cette décision devant les tribunaux. Mais l’enquête pénale sur les procurations se poursuit bien. L’avocat de Philip Schyle, Me Dominique Bourion, a aussi déposé un recours électoral visant à ce que les voix litigieuses soient retirées du décompte final, ce qui offrirait la victoire au candidat Tapura. À défaut, il demande que le second tour soit annulé et qu’un nouveau vote soit organisé.

Teura Iriti n’avait pas répondu directement à ces soupçons, mais avait accusé son prédécesseur de ne pas accepter le résultat des urnes. « Le peuple a parlé », avait lancé la tavana lors de son inauguration, avant de préciser qu’elle serait prête à un « troisième tour » si la justice l’ordonnait : « Chiche, retournons aux urnes, au moins j’aurai un siège sans être salie ».